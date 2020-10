Almeida pide a los madrileños que no salgan de puente pese a estar permitido

El alcalde de la capital ha apelado a la autoridad moral que se le ha reconocido en los meses más duros de la pandemia para pedir a los madrileños que no salgan de puente este fin de semana. Pese a admitir que no existen impedimentos legales, tras la resolución judicial del TSJM que tumba las medidas del Ministerio de Sanidad por una deficiencia de la normativa del ordenamiento legal, ha subrayado la peligrosas del virus y ha encarecido a los vecinos de la capital a evitar posibles contagios a través de sus movimientos.

"Es obvio que hay libertad de desplazamiento pero nuestra recomendación es limitarlos", ha señalado el alcalde acompañado de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, durante la rueda de preguntas posterior a la Junta de Gobierno. Y es que, como ha recordado el primer edil, los madrileños "estamos doblegando la curva, pero nos queda camino por recorrer; cuanta menos movilidad, mejor", por lo que insta a la "responsabilidad y prudencia" de los ciudadanos.

Una recomendación que no impide, frente a todo pronóstico, sanciones a los madrileños que salgan de su zona perimetral. El alcalde reconoce que el Ayuntamiento "no tiene capacidad de limitar los movimientos y ni siquiera la capacidad de hacer controles informativos a todas aquellas personas que se quieran desplazar". Lo que, a su juicio, es lo más significativo.

"Lo más grave del auto para el Gobierno de la Nación no es que se produzca la no ratificación de las medidas impuestas en materia de movilidad, si no que denuncia que se tiene que disponer de un marco normativo adecuado para las comunidades autónomas para que puedan tomar las decisiones en función de la situación epidemiológica", ha señalado.

"El TSJM le ha dicho al Gobierno lo que todos estábamos diciendo: necesitamos un marco normativo y eso es su competencia", ha continuado. Es por ello que Martínez-Almeida insta al Gobierno de Sánchez a "dotar ya de forma inmediata de este marco jurídico".

Ayuso también pide no salir de puente

"Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias en los próximos días, sobre todo ahora que hay un puente", ha dicho posteriormente la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso en rueda de prensa desde la Asamblea de Madrid.