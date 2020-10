PP pide al PSOE abandonar su arrogancia para "concretar medidas que ayuden de verdad" a C-LM

En su intervención en la segunda y última jornada del Debate sobre el Estado de la Región, Merino ha avanzado que el PP está dispuesto a "seguir siendo la voz de todos los castellanomanchegos". "Somos y seremos la correa de transmisión de la sociedad y traeremos la voz desde los pueblos y las ciudades de Castilla-La Mancha", ha manifestado.

Ha asegurado que gobernar "es escuchar para conocer los problemas, para aprender, ser mejores y salir cuanto antes de esta maldita crisis sanitaria, social y económica que padecemos", como así ha hecho el PP, recogiendo esas demandas de la sociedad y llevándolas a las Cortes en forma de propuestas.

Previamente, ha arremetido contra el que, a su juicio, fue "el peor discurso del peor presidente de toda la historia de Castilla-La Mancha", en referencia al de Emiliano García-Page, que demostró, según el PP, "que no tiene proyecto, ni de futuro ni de presente, para esta región".

"Las formas, la actitud, las palabras de ayer de Page eran más propias de una situación informal en la barra de un bar o de una conversación con un amiguete" que de un presidente de Castilla-La Mancha. Su discurso, ha remarcado Merino, "aburrió, con un refrito de frases hechas y chistes sin ninguna gracia" que "podría haber siso el de cualquier otro año pero no el de este, en plena pandemia".

Una intervención con la que no solo "defraudó" sino que "dejó clara la ojeriza e inquina" que tiene hacia el presidente regional del PP, Paco Núñez, a quien ha mostrado su más sincero agradecimiento por la labor que está realizando -al igual que todo el grupo parlamentario- desde el inicio de la legislatura.

Sin embargo, esa crítica "será nuestra fuerza", ha destacado Lola Merino, pues "cuanto más nos critican más cuenta nos damos de que estamos acertando y vamos a seguir haciéndolo bien, no nos van a doblegar, no van a poder con nosotros".

Finalmente, ha acusado a García-Page de ser el responsable de que en la región faltasen EPIs o camas, de ofrecer cifras de contagiados y fallecidos "que no son las reales", de negar el virus e ignorar las alertas sanitarias y de no abrir el hospital de Toledo. "Le sobra arrogancia y le falta humildad, mucha humildad", ha añadido, convencida, no obstante, de que "vamos a salir de esta crisis".