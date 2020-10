Losada niega brecha con alcalde por restos arqueológicos de Astoria e insisten en esperar a decisión de Junta

Eso sí, De la Torre ha vuelto a recordar a Losada el acuerdo de gobierno firmado con la formación naranja donde se abordaba el proyecto; mientras Losada ha afirmado que "en ningún momento" ha dicho que "no vamos a cumplir con el acuerdo firmado, en el que pone que si hay relevancia arqueológica se pondrá en valor o se integrará con el futuro que allí haya".

"En ningún momento hemos dicho que vayamos a incumplir nada, el acuerdo está abierto, es lo que dice, y, por lo tanto, falta el primer axioma que es ver la relevancia, que la determinará la Junta", ha subrayado Losada.

No obstante, la edil de Cultura también ha vuelto a manifestar que "empatizo sobre esa corriente de opinión que está habiendo en Málaga de disfrutar de las vistas despejadas de la plaza" pero "me parece una etapa que no ha llegado y no pasa nada por abrir un periodo de reflexión a la luz de los hallazgos nuevos y escuchar a la gente". "Se puede abrir un periodo de reflexión cuando Cultura diga, exactamente, la relevancia y qué hay que hacer con ellos".

Losada ha incidido en que PP y Cs, socios de gobierno, "son dos partidos distintos y, a veces, tenemos opiniones diferentes sobre las cosas y eso es natural y así tiene que ser", insistiendo, en que aún se está en una fase "muy incipiente". "La Delegación de Cultura de la Junta será quién nos vaya marcando realmente todo", ha dicho.

Así lo han señalado tras ser cuestionados durante un acto en el Centro de Arte Contemporáneo al que han asistido ambos y donde De la Torre ha incidido que hay firmado entre el PP y Cs, socios de gobierno, un acuerdo "donde se aborda el tema", en concreto, abordar el derribo del edificio, como ya se llevó a cabo, para la realización de la excavación arqueológica, ya hecha; para que "opine quien tiene que opinar, que es la Junta, sobre el valor y ver si lo tiene para ser conservados y cómo ser integrados en el proyecto que se pueda materializar".

"Más o menos en esa línea es cómo lo vimos, si sobre ese tema es necesario reflexionar de otra manera, a la vista de lo que salga, será, un poco, la Junta de Andalucía la que tenga que decirlo", ha añadido, insistiendo en que se remite a "quienes tienen la autoridad". "En ese momento, volveremos a hablar pero nosotros firmamos un documento, que lógicamente debe ser la guía de la actuación del equipo de gobierno en este tema", ha reiterado De la Torre.

Además, ha sostenido que Losada no le ha comentado "nada" sobre que quiera "revisar" lo ya firmado en ese momento. No obstante, ha insistido en que, como es natural, "estoy abierto al diálogo en todo". Es más, ha recordado, al respecto, que con la información gráfica que tienen las arqueólogas, pueden hacer una "especie de información gráfica muy expresiva que nos permitan ver las cosas mejor que se ven ahora", ya que, siguiendo las obligaciones de la ley, se han tenido que tapar.

"Con eso tenemos más datos y estaré encantado que todos los malagueños inquietos vean ese documental, porque nos dará una visión de la cual hemos carecido; ahora mismo ha estado cercado, haciendo un trabajo respetuoso para los arqueólogos, y ahora quieren contarlo y quiero que lo cuenten para que podamos opinar sobre ello entre todos; sin que eso tenga por qué influir en la opinión, que es la que vale, que es de la Junta", ha explicado.

Por su parte, la concejala de Cultura ha agregado sobre los restos que "si es relevante o no" lo tiene que decir la Junta: "Es verdad que dije que todos los retos que han ido apareciendo nos dan una cronología de las distintas etapas de la ciudad de Málaga".

"Es un buen mapa cronológico de dónde venimos y hacia dónde hemos llegado", ha defendido, añadiendo que "para mi relevante es eso, no significa que tenga relevancia arqueológica o no, eso lo tendrán que determinar los expertos y yo no lo soy".

Asimismo, en relación con el espacio urbano que se ha generado y sobre si De la Torre estaría abierto a no desarrollar un futuro proyecto y dejarlo abierto, ha recordado que ese debate "viene de antes, no de ahora, no tiene que ver con el tema arqueológico".

Asimismo, ha recordado que ya había una propuesta del Colegio de Arquitectos de que defendían que la plaza mantuviera su configuración: "Las plazas tienen su historia", ha sostenido.

"Es una reflexión que cabe hacerla -el dejarlo abierto- pero he querido hacer este recorrido para demostrar que la plaza tiene su sentido de ser como ha estado hasta ahora, y el proyecto que se plantée que nos dé un plus más a la ciudad".

"¿Qué da más plus a la ciudad, dejarlo abierto, vacío, perdiendo la plaza su forma cuadrada, la centralidad del obelisco, la plaza que se parece más a la que Picasso vio y correteó más de pequeño o esa apertura que cambia la configuración?", ha preguntado, insistiendo, en que el Colegio de Arquitectos "ha sido partidario y no tengo noticias de que haya cambiado de criterio de que la plaza recupere su configuración, y que no la pierda".

Dicho esto, ha continuado, sobre los restos hallados ha insistido en que "primero hay que ver lo que apareció, es que no lo conoce la gente, ha estado cerrado, y lo que hay que hacer es compensar que ha estado cerrado para facilitar el trabajo de los arqueólogos con una visión clara, en películas e imágenes, que pueden estar expuestas durante días y días en los espacios necesarios para que la gente lo vea y se pueda formar una cierta idea".

EXCAVACIÓN

Al respecto, De la Torre sobre la manera en la que se han desarrollado la excavaciones, que "ha sido muy bien", ha dicho que "lo hubiera hecho con paredes más transparentes y con información semanal de las propias arqueólogas informando de qué es lo que iba apareciendo". "Lo importante es tener buena información y luego la información quién tiene que interpretarla, no somos nosotros, los ciudadanos".

"Quien tiene que opinar es quienes tienen el conocimiento y la obligación de hacerlo, a ver qué se puede hacer sobre unos restos, sobre si son visitables, si vale la pena o si no, si guardarlos...", ha enumerado, recordando los restos hallados cuando se hizo el Museo Picasso Málaga.

De la Torre ha incidido en que la ciudad "tiene debajo multitud de restos arqueológicos y lo que tenemos que ver es cómo podemos desarrollar la ciudad, respetarlos e integrarlos", añadiendo que hay "muchísimos ejemplos" por toda la ciudad.

Por último, De la Torre ha informado de que ha pedido que estudien, con las técnicas, los propios arqueólogos y de acuerdo con la Junta "si podemos averiguar qué hay debajo sin tener que hacer la excavación", estando pendiente de la respuesta. De igual modo, ha valorado "el papel defensor de la arqueología que este Ayuntamiento ha hecho más que ninguno". "Es un Consistorio sensible como pocos", ha concluido.