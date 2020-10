Ester Expósito: "Hay que mantener viva la lucha por la igualdad, por una libertad para todos"

La actriz Ester Expósito habla con EFE acerca de la construcción de su personaje para el nuevo de Manolo Caro: Alguien tiene que morir.

La homosexualidad durante el franquismo es el tema central alrededor del que gira la nueva miniserie del director de éxitos como Perfectos desconocidos o La casa de las flores.

La joven de Élite es uno de los rostros más famosos del momento, no solo en España, sino también a nivel internacional. Con 25,6 millones de seguidores en Instagram, la española se ha convertido imagen de varias marcas. Su último proyecto, Alguien tiene que morir, es un "bombón" y un "regalo", en palabras de la propia Ester.

En esta miniserie, Ester da vida a Cayetana, "una chica con una educación muy machista" que vive en la España de los años 50. La actriz hace especial hincapié en la importancia del mensaje que transmite la serie: "Hay que conocer nuestra historia. Esta serie es fundamental por el mensaje que va a plantear a la sociedad y así darnos cuenta de cómo han cambiado las cosas".

"Hay que valorar lo que hemos avanzado, pero no confiarnos y ser conscientes de que hay paralelismos entre la serie y situaciones que, desgraciadamente, seguimos viviendo", explica Expósito. "Hay que mantener viva la lucha por la igualdad, por una libertad para todos", añade.

La actriz madrileña, que solo tiene buenas palabras para el director, comparte escenas con los artistas: Cecilia Suárez, Carmen Maura, Ernesto Alterio, Alejandro Speitzer, Carlos Cuevas, Mariola Fuentes, Pilar Castro y el galardonado bailarín Isaac Hernández.

Ester ha explicado que se siente "muy afortunada" de poder participar en este proyecto: "Hay un elenco inmejorable, he aprendido mucho de ellos. Ha sido un viaje muy bonito y un privilegio que a mis veinte años haya podido coincidir con gente tan brillante".

Reparto principal de 'Alguien tiene que morir'. ESTER_EXPOSITO / INSTAGRAM

La miniserie, compuesta por tres capítulos, llegará a Netflix el próximo 16 de octubre. Narrará la historia de Gabino (Alejandro Speitzer), un joven español de familia adinerada que regresa a Madrid tras haber vivido en México, donde ha explorado y disfrutado las libertades que quedan desdibujadas en su vuelta a España.

En este contexto, aparecen personajes como Cayetana (Ester Expósito), una chica de 17 años cuyos parientes intentan que, en beneficio de la economía familiar, contraiga matrimonio con Gabino. La actriz ha explicado que le ha resultado muy difícil ponerse en la piel de una chica machista, algo con lo que no está "familiarizada", y cuya principal "responsabilidad" es agradar a su entorno.

La construcción del personaje de Ester Expósito se fundamenta en dos pilares: "Primero, ser una mujer objeto o florero que está para agradar y hacer lo que se espera de ella; y segundo, es la cosa egoísta y caprichosa que tiene Cayetana, que no mide las consecuencias de sus actos porque no se le ha enseñado, forma parte del bando al que no se va a cuestionar".

"Estamos muy alejadas, no me identifico en nada con ella, pero también pude disfrutar de construir el personaje desde la distancia y la lejanía y pude acercarme a ese momento de la historia", explica Ester. "Disfruté de hacer un personaje con tantas capas que pudiera teletransportarme en el tiempo", continúa la actriz haciendo referencia, también, a la posibilidad que tendrá el espectador de viajar con ellos en el tiempo.

"Espero que cuando el público vea la serie tenga los sentimientos revueltos", comenta la actriz. "La prioridad, o lo que me marca más en mis proyectos es que después de verlo no se les olvide a los dos minutos, sino que sea algo que deje un poso de reflexión, sensaciones y emociones en el espectador", concluye.