Detingut un home a València després de no pagar a un taxista i amenaçar els policies: "Algun dia vos mataré"

Els agents van acudir fins al seu domicili perquè el sospitós no hauria abonat la carrera a un taxista. Els fets van ocórrer sobre les dotze de la nit de dilluns, quan els agents van ser comissionats per la Sala 091 perquè es dirigiren a un carrer del districte valencià de Marítim, on es trobava un taxista al que no li haurien pagat una carrera.

Una vegada en el lloc, el conductor del taxi els va explicar que acabava de deixar un client en la porta de la seua vivenda i aquest s'havia introduït en el domicili sense pagar-li.

Els policies es van dirigir fins a la vivenda del sospitós, a fi de recaptar major informació sobre l'ocorregut i aquest els va rebre amb un ganivet de grans dimensions en la mà i amenaces de mort.

Els agents van intentar calmar-ho, però no va deposar la seua actitud, per la qual cosa van haver de requerir el suport d'altres patrulles policials, que van acudir immediatament al lloc, i finalment van aconseguir detindre-ho i intervenir el ganivet, de 35 centímetres.

Una vegada traslladat a dependències policials, el detingut va amenaçar de nou als policies: "M'he quedat amb les vostres cares i algun dia vos mataré", assegurava.

El presumpte autor dels fets, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.