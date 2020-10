Coronavirus.- Acaip-Ugt denuncia que un dels interns que va donar positiu a Picassent "va estar sis dies sense control"

En total, el centre té registrats cinc casos, dos d'ells recents que han obligat a posar en quarantena a la mitat del mòdul d'Infermeria i al mòdul de Dones, és a dir, 84 presos. A ells se suma un intern que ha ingressat recentment amb la PCR positiva, amb el que també està en aïllament sanitari, ha pogut saber Europa Press.

Dels nous casos, Acaip-Ugt ha afirmat en un comunicat que a un d'ells, del mòdul d'Infermeria, se li va realitzar una PCR durant una eixida a l'hospital, que va resultar positiva, i "ningú va comunicar aquest fet a la presó".

Sobre aquest cas ha explicat que el 30 de setembre, l'intern va ser traslladat a l'Hospital General per unes dolències que res tenen a veure amb símptomes relacionats amb el coronavirus. Va tornar a ingressar a la presó eixe mateix dia, unes hores més tard; i el dia 6 d'octubre, des de Salut Pública de la Generalitat es va contactar amb el centre penitenciari en relació a aquest intern, ja que el dia 30 se li havia realitzat una prova PCR i el resultat era positiu.

En eixe moment "salten totes les alarmes", ha afirmat Acaip-Ugt, ja que l'intern havia estat fent vida normal eixos sis dies en la Infermeria de la presó sense cap tipus de quarantena preventiva, ni control específic sobre la malaltia.

Segons han indicat des de la direcció de la presó -ha assenyalat el sindicat-, en l'informe mèdic d'assistència que portava l'intern al seu retorn del centre hospitalari no constava que se li haguera realitzat una prova PCR, ni, per tant, que s'estiguera a l'espera del resultat de la mateixa.

"En altres ocasions, quan a interns que són traslladats a l'hospital per patologies no relacionades amb la Covid se'ls fa una prova, en el seu informe mèdic consta que se li ha fet i està pendent de resultat, de manera que en el centre penitenciari es puga actuar de forma adequada a l'espera del resultat de la mateixa", ha advertit Acaip-Ugt.

Ara, davant aquesta "alarmant" situació s'ha posat en quarantena preventiva a huit funcionaris que han estat prestant servici en eixa planta de la Infermeria durant els últims dies, però no se'ls va a realitzar cap tipus de prova diagnòstica.

Per tot, des d'Acaip-Ugt s'ha presentat un escrit a la Conselleria de Sanitat sol·licitant l'obertura d'una investigació per a determinar el succeït, el per què d'eixa falta de comunicació del cas positiu, "de manera que fets d'aquesta gravetat no tornen a succeir, i perquè es depuren responsabilitats".

Així mateix, sol·licita que se'ls realitze per la Conselleria de Sanitat les proves diagnòstiques d'infecció activa (PDIA) necessàries. També s'han posats els fets en coneixement de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries per a analitzar si l'actuació de l'empresa encarregada de la vigilància de la salut dels treballadors de presons ha sigut correcta o no.