El ANPA del CEIP Luis Seoane de Oleiros reclama a la Xunta una investigación por el olvido de un menor en el bus escolar

Según han informado a Europa Press, exigen a las consellerías de Educación e Infraestruturas, a través de escritos formalizados este jueves, la apertura de una investigación para saber las familias "qué o quienes de la empresa de transporte fallaron y qué medidas se van a tomar para que no vuelva a pasar".

"Porque aunque nadie desde la Jefatura Territorial de Educación, ni la Consellería, se pusiera en contacto con la familia, en ningún momento, para interesarse por el estado del niño, a nosotros sí que nos interesa que se esclarezcan los hechos", señalan sobre lo sucedido el pasado 29 de septiembre.

Entre otras cuestiones, se preguntan "cómo es posible que suciedera algo así"; que el cuidador del bus "no pasara lista de los niños para controlar si bajan todos" o que el conductor "no hiciera una revisión para comproar que no queda nada ni nadie en el autobús".

También se preguntan "cómo es posible que al hacer la ventilación obligatoria, entre viajes, nadie se diese cuenta de la presencia del niño" por lo que reclaman aclarar "en qué momento se hace la limpieza de desinfección establecida por la Covid".

RESTITUCIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO

En particular, a la Consellería de Educación le piden la "restitución" en sus puestos de trabajo de todo el equipo directivo anterior "con la finalidad de que nuestro colegio vuelva a funcionar y se vuelva a cerrar una herida muy profunda en la comunidad".

Además, piden una investigación no solo de lo sucedido al menor, sino también sobre las actuaciones de la Jefatura Territorial y de la Inspección Educativa.

Mientras, la recogida de firmas en la plataforma change.org para solicitar la readmisión de la directora, tras una dimisión calificada de "forzada" por ella misma y a la que se unió el resto del equipo directivo por solidaridad, ha recabado ya casi 4.000 firmas.