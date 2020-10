DreamHack València torna 100% digital amb tornejos, una fira i el I Congrés Professional del Videojoc

DreamHack València, un dels majors esdeveniments internacionals d''e-sports' i 'gaming', se celebra enguany en format 100% digital i inclou per primera vegada un 'marketplace' virtual i la celebració sota aquest mateix format del I Congrés Professional del Videojoc i E-sports de la Comunitat Valenciana.

A partir del 12 d'octubre, amb el nom DreamHack València Online 2020, l'esdeveniment s'estructura entorn de dos grans blocs: els tornejos, jocs i competicions internacionals online i la 'Lan Party' i, paral·lelament, el vessant més centrat en el professional del sector amb un ampli aparador virtual, el congrés professional i els premis AVEPE. Tot a través de la web oficial.

El DreamHack torna renovat però segueix amb els 'e-sports' com a grans protagonistes i la retransmissió de les competicions internacionals, juntament amb la celebració del torneig de League of Legends inclòs en el circuit oficial de Riot Games. Els participants podran jugar durant tot el mes d'octubre a jocs tan populars com Fornite, Counter-Strike, Clash Royale o Valorant amb 'gamers' de tot el món.

Una setmana més tard, a partir del dilluns 19, dona començament la famosa 'LAN Party', que enguany connecta de manera virtual més de 5.000 'gamers' de tot el món que des de sa casa podran compartir online jocs, competicions, tallers i experiències entorn de la major comunitat tecnològica del món.

Ja en l'última setmana del mes arranca la gran novetat de l'edició: un innovador 'marketplace' B2B obert a les firmes més capdavanteres del sector. Aquest aparador virtual utilitzarà la nova plataforma digital posada en marxa per Fira València en certàmens com Iberflora Digital Business i permetrà a les firmes expositores d'arrel tecnològica mostrar els seus últims projectes, novetats i propostes a un públic altament especialitzat i professional de tot el planeta.

En aquest àmbit, el cap de setmana del 30 i 31, DreamHack València Online acull la celebració del I Congrés Professional del Videojoc i E-sports de la Comunitat, que comptarà amb la participació d'empreses capdavanteres del sector no solament valencianes, sinó de l'àmbit nacional i internacional. El programa abordarà les últimes tendències del sector en 'gaming' i 'e-sports', a més de posar l'accent en les oportunitats d'inversió en les empreses i 'start-up'. Tot a través de videoconferències i retransmissions en 'streaming'.

El congrés finalitzarà amb la celebració de la gala virtual dels premis AVEPE per a reconéixer als millors projectes de 'gaming' i 'e-sports' 2020 de la Comunitat Valenciana.

Registre obert

'Gamers', aficionats i professionals del sector ja poden registrar-se de forma gratuïta a qualsevol dels continguts a través del web habilitat per a això.