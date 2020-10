Efectos de la decisión del TSJM: ¿Cuándo entra en vigor? ¿implica que los madrileños podrán salir de puente?

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anunciado este jueves su decisión de no ratificar el cierre de la capital y otros nueve municipios madrileños, tal y como se aprobó la semana pasada en el Consejo Interterritorial Nacional de Salud. Pese a que las medidas, entre las que también destacaban la reducción de aforo y de horario de los locales, contaban con el aval de la Fiscalía, los magistrados han señalado que no se pueden aplicar al afectar a "derechos fundamentales" de los ciudadanos.

¿Qué supone este rechazo judicial? ¿Cuándo entra en vigor?

Supone que las nuevas restricciones, que habían contado con el rechazo público de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no entrarán en vigor. Al menos de momento, pues el Ejecutivo autonómico tiene la posibilidad de recurrir. "Contra este Auto cabe recurso de reposición, previo al recurso de casación para ante el Tribunal Supremo, a interponer ante esta Sala en el plazo de cinco días", reza el auto.

¿Qué restricciones hay vigentes?

A la espera de la confirmación de la Comunidad de Madrid, siguen vigentes las restricciones que sí fueron ratificadas por el TSJM el pasado viernes 25 de septiembre. Es decir, las ideadas por la Consejería de Sanidad por las que se confinaban selectivamente hasta 46 zonas básicas de salud en las que, según los datos del departamento de Enrique Ruiz Escudero, ha bajado la incidencia acumulada de casos Covid. Pese a que se anunció que durarían dos semanas, ese plazo empezó a contar el pasado 25 de septiembre, cuando las medidas fueron avaladas por la justicia.

¿Pueden irse de puente los madrileños?

A falta de conocer la versión de la Comunidad de Madrid, al no haber entrado en vigor las sanciones la policía no puede sancionar a quien abandone el territorio. Es más, tampoco lo han hecho en los pasados días, donde los controles han sido informativos. No obstante, todas las autoridades recomiendan no viajar o hacerlo lo imprescindible. Además, cabe recordar que, según la orden antes mencionada, los madrileños que residan en alguna de las zonas básicas de salud confinadas tan solo podrán salir con motivos justificados como ir a trabajar o al médico.

Y los bares, ¿cierran a las 10?

Lo han estado haciendo desde que se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la última orden, pero al decaer, pueden volver a sus antiguos horarios y aforos con la misma excepción que la pregunta anterior: los hosteleros de las zonas confinadas deberán seguir cerrando a las 22 horas.

¿Cuántas personas se pueden reunir?

El límite sigue siendo de hasta seis personas. Pese a que esta medida estaba establecida en la orden impuesta por Salvador Illa, Madrid ya la implementó antes, por lo que sigue vigente tanto en lugares públicos como privados.