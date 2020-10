Darias sobre les actuacions judicials contra Pablo Iglesias: "Màxim respecte a la independència judicial"

"La justícia té el seu àmbit d'actuació, el Govern té el seu i el Govern d'Espanya està concentrat en l'acció de govern i, per descomptat, en la tasca que està fent el vicepresident segon al capdavant de la seua àrea de govern", ha indicat en roda de premsa en la Delegació del Govern a València.

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha elevat una exposició raonada al Suprem per a sol·licitar que investigue Iglesias, a causa de la seua condició d'aforat, pel delicte de danys informàtics, revelació de secrets i denúncia falsa per la seua presumpta implicació en la 'peça Dina' que s'investiga en el marc del conegut com a 'cas Villarejo'.