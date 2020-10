La OMIC de Bilbao tramita 35 reclamaciones de clientes de las clínicas dentales Dentix, por un importe de 104.000 euros

Esta área del Ayuntamiento de Bilbao ha aconsejado, a través de un comunicado, a quienes se hayan visto afectados por la situación derivada del citado concurso de acreedores, que "se mantengan informadas por los cauces adecuados y hagan valer sus derechos como consumidores".

Según ha indicado el Consistorio, la cadena de clínica dentales Dentix, que cuenta con una decena de establecimientos en toda Bizkaia, ha solicitado formalmente el concurso de acreedores al no poder hacer frente a sus compromisos financieros.

Por ello, el área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao y la OMIC han elaborado una guía para que las personas afectadas sepan cómo actuar ante la situación en la que se encuentra en estos momentos esta cadena de clínicas dentales y que puede suponer el cese de la actividad de esta empresa ante la imposibilidad de lograr un acuerdo de refinanciación o inversión a corto plazo.

PROBLEMAS FINANCIEROS

El Ayuntamiento ha indicado que la cadena de clínicas Dentix "arrastraba" en los últimos tiempos problemas de financiación que habían llevado al cierre de algunos establecimientos, una situación que ha ocasionado que muchos clientes que habían abonado las cuotas del servicio no recibieran a cambio ni los tratamientos acordados ni la devolución del dinero pagado por ellos.

Recientemente, Dentix ha comunicado oficialmente que solicita el concurso voluntario de acreedores, debido a la incertidumbre para llegar a un acuerdo para la refinanciación de deuda, la inversión a corto plazo en sus clínicas y un "deterioro constante del negocio".

Ante esta situación, la OMIC considera "pertinente" hacer llegar a los interesados una serie de recomendaciones orientadas a que las personas afectadas conozcan sus derechos como consumidores y la manera de actuar para hacerlos valer en este escenario. En este sentido, según han reiterado, los pacientes de Dentix (Dentoestetic Centro de Salud y Estética Dental SLU) "pueden llevar a cabo diversas acciones".

Como persona consumidora afectada es conveniente que contacten mediante burofax, correo certificado o telegrama con los responsables de la empresa para solucionar el problema por el que se ve afectado, poniendo como asunto "incumplimiento de contrato". La OMIC aconseja que los consumidores se dirijan a la sede central si el establecimiento ha cerrado y dispone de ella.

RECOPILACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Se recomienda también recopilar y conservar toda la documentación relacionada con la contratación del servicio, como publicidad, diagnóstico, presupuesto, contrato o factura, historial médico (presupuesto y relación de intervenciones realizadas) y la solicitud de resolución del contrato, en su caso.

Además, si la conducta por la que se quiere reclamar tiene que ver con la disconformidad en el tratamiento llevado a cabo, esto es, por mala práctica deontológica o mala praxis, se deberá de acudir a la Consejería de Sanidad y/o al Colegio de Odontólogos de Bizkaia.

En cualquier caso, según han informado, varios son los supuestos que pueden plantearse cuando cierra una clínica y tiene un tratamiento contratado y no finalizado.

De este modo, si se ha abonado al contado la totalidad o parte del importe del tratamiento y no es posible contactar con la empresa de ninguna manera, no se recibe respuesta en un plazo razonable o la respuesta no es satisfactoria para la persona consumidora, únicamente le queda la vía judicial, a la cual podrá acudir bien a título particular o bien a través de una Asociación de personas Consumidoras, con el objeto de recibir el asesoramiento que en su caso corresponda.

En caso de que se haya suscrito con una entidad un contrato de financiación vinculado, se aconseja acudir a dicha entidad para anular el contrato de financiación por incumplimiento, en la medida en que no ha sido prestado el servicio completo.

Estos contratos constituyen, indica la OMIC, una unidad comercial, por lo que el incumplimiento del contrato de servicios conlleva la resolución del contrato de préstamo. En este sentido se habrá de notificar a la financiera, de manera fehaciente, que la interrupción del servicio provoca que se cancelen sus obligaciones contractuales.

Si la solicitud no es atendida, se recomienda formular en primer lugar una reclamación ante la propia entidad de crédito. En caso de no obtener respuesta, es posible formular una reclamación ante la propia Oficina Municipal de Información a las Persona Consumidora y Usuaria (OMIC) del Ayuntamiento de Bilbao, a fin de intentar resolver el problema a través de una intermediación o bien, pasado un mes de la fecha de la solicitud, presentando una reclamación al Banco de España.

Si la intermediación no es satisfactoria, queda abierta la vía judicial sin perjuicio de la inspección y sanción a la financiera por incumplir la ley de defensa de las personas consumidoras y usuarias en relación con la ley de crédito al consumo.

Si se ha pagado con una tarjeta de crédito, la recomendación es solicitar a la entidad de crédito la anulación del cargo y el correspondiente reembolso en su cuenta.

En caso de haber suscrito con una entidad un contrato de financiación vinculado o si ha pagado con una tarjeta de crédito, es posible presentar la reclamación correspondiente en la Oficina Municipal de Información a la Persona Consumidora y Usuaria del Ayuntamiento de Bilbao.