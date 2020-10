Una mujer sobrevive al apuñalamiento de su pareja haciéndose la muerta: "Los intestinos se me salían"

La pareja de Miriam quería matarla. La apuñaló a un milímetro de la arteria aorta, esperó a que se desangrase, le cortó el cuello y le hizo ingerir 19 diazepanes. La mujer sobrevivió haciéndose la muerta, y tuvo que pedir auxilio arrastrándose por el suelo mientras se agarraba los intestinos para que no se le saliesen.

Miriam sabía que su pareja era un hombre celoso pero nunca había mostrado señales de ser violento. El día de la agresión, el 11 de marzo, le dijo que se iría de la casa pero no sin matarla antes. Cuando estaba desprevenida, le clavó un cuchillo en el pecho. "Él me dejó claro en ese momento que yo no iba a salir viva de la casa", recuerda Miriam en el programa Espejo Público.

Tras la puñalada intentó razonar con el hombre durante casi cuatro horas, pero en ese punto cuenta que "me estaba desangrando y los intestinos se me salían". Intentó escapar, pero él la atrapó en las escaleras y la volvió a meter en el domicilio. Consciente de que su hijo llegaría en breves momentos, la mujer le dijo "mátame ya para que te puedas ir" porque sabía que si el niño llegaba del colegio también lo mataría a él, "y ahí fue cuando él me degolló".

Miriam sobrevivió al apuñalamiento de su pareja haciéndose la muerta: "Me agarré los intestinos y me arrastré para pedir auxilio" ▶https://t.co/locXN3Zpq4pic.twitter.com/oTdAG3FBO0 — Espejo Público (@EspejoPublico) October 8, 2020

En ese momento Miriam se hizo la muerta para salvar su vida. El agresor le robó la cartera, las llaves del coche y el móvil, la envolvió en una alfombra, le hizo ingerir 19 diazepanes y se fue. Al oír la puerta de la calle, la mujer se arrastró hacia fuera agarrándose los intestinos para pedir auxilio.

Tras recibir ayuda, pasó semanas en coma y despertó en plena pandemia y confinamiento. Como sus familiares no podían ir a verla debido a ello, dudaba de si estaba realmente viva. Es la primera sorprendida por ver que había sobrevivido: "Por nada del mundo quería morirme", recuerda.