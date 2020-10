Illa convoca de urgencia una reunión con la Comunidad de Madrid tras tumbar el TSJM el cierre de la capital

El Gobierno no ha tardado ni diez minutos en responder a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de rechazar el cierre de diez municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital, para contener la segunda ola de la pandemia de Covid-19. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció este jueves que convocará esta tarde una reunión del grupo Covid que comparte con la administración regional para valorar nuevas medidas tras el varapalo judicial.

Así lo señaló Illa en su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, a la que llegó unos minutos tarde tras conocer casi a la misma hora que comenzaba (las 12 de la mañana) la decisión del TSJM. "El plan A, B y C es proteger la salud publica basándonos siempre en las recomendaciones de los expertos", y "nos importa muy poco, es decir, nada, cualquier otra cosa que no sea la salud de los ciudadanos", aseguró el ministro, que no quiso hacer ninguna crítica al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Illa no ofreció detalles sobre qué medidas piensa tomar el Ministerio de Sanidad para contener la pandemia tras la anulación de las restricciones. Pero sí avisó de que el Gobierno adoptará "las medidas jurídicas que mejor convengan para proteger la salud de los ciudadanos", siempre "guiados por lo que dicen los expertos".

Eso sí: el ministro defendió que los confinamientos perimetrales como el que afecta a Madrid no son solo una herramienta necesaria, sino que ya ha sido aplicada en otras regiones sin que la justicia haya tenido inconveniente en ello. "Cataluña fue la primera comunidad en utilizarlo; también Galicia confinó en julio la Mariña y más recientemente, Lugo; en Murcia, Lorca, Jumilla y Totana también han experimentado confinamientos; en las dos Castillas, varios municipios de distinto tamaño han sido confinados; la Junta de Andalucía ha decidido confinar Linares y Jaén...", enumeró Illa.

Para el titular de Sanidad, las medidas anuladas por la justicia eran necesarias. Y, de hecho, aseguró que eran bastante poco ambiciosas. "Son de mínimos", apuntó Illa, que recordó que el confinamiento de diez municipios madrileños se tomó cuando los indicadores de contagios ya eran "extremos" y dejó caer que la mayor parte de las comunidades, entre las que no se encuentra la Comunidad de Madrid, "han adoptado medidas antes" de llegar a un punto tan grave.

Pero si Illa mantuvo su habitual serenidad pese al varapalo judicial recibido por el Gobierno, Unidas Podemos no se mostró tan conciliador. Tras conocer la decisión del TSJM, el portavoz parlamentario del grupo morado, Pablo Echenique, insinuó que el tribunal ha actuado por motivos políticos. "No es sólo contra Podemos, es contra el gobierno de coalición", denunció.

No es sólo contra PODEMOS, es contra el gobierno de coalición. https://t.co/vkYHgokKPe — Pablo Echenique (@pnique) October 8, 2020

El PP exige a Illa que dimita

Para el PP, la decisión del TSJM demuestra que Illa es un ministro incapaz de gestionar la segunda ola de la pandemia. Y por ello la portavoz popular en la comisión de Sanidad, la exministra del ramo Ana Pastor, le exigió su dimisión. "En política y en la vida hay que dar la cara, y en muchos casos dar la cara es decir 'mi tiempo pasó ya'. Su tiempo pasó ya, señor ministro", espetó Pastor a Illa.

La responsable de Sanidad del PP fue inusualmente dura con el ministro. "Viene usted a tomarnos el pelo a todos los que formamos parte de esta cámara, sigue surfeando la realidad", le acusó. Y aseguró que a Illa le "encanta hacer muchas reuniones y jactarse" de ellas, pero luego no ofrece "explicaciones" sobre lo que se le pregunta. "Se necesita en España un líder sanitario que no escurra al bulto, que vele por el interés general, por la salud de los españoles, que dé una respuesta coordinada basada en criterios comunes", zanjó Pastor.