Turisme.- L'ocupació rural en el pont del pilar a la Comunitat Valenciana aconsegueix el 76%, la més alta del país

Com ja va ocórrer aquest estiu, en el qual el turisme rural va sortejar bé la crisi turística en ser l'opció triada per molts viatgers per a gaudir de les seues vacances, el pont del Pilar llança xifres esperançadores amb un 46% d'ocupació en tota Espanya, i molt particularment a la Comunitat Valenciana on la xifra es dispara al 76%, la més alta del país, segons dades del portal Escapadarural.com.