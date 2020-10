El último vídeo de Miguel Torres, ¿una respuesta al gesto de David Bustamante?

Se armó la marimorena, porque de puro sencillo, aquello acabó como el rosario de la Aurora. David Bustamante, charlando con Toñi Moreno en su programa Un año de tu vidase sinceró por fin sobre su doloroso divorcio con Paula Echevarría, madre de su hija Daniella y con la que estuvo 12 años de relación.

Pero claro, aparte del de San Vicente de la Barquera, también estaba en el estudio de grabación su otrora gran amigo Javier Castillo, Poty. Pues se ve que, por lo que sea, ni coincidieron en plató ni en camerinos, no se saludaron ni hablaron el uno con el otro, toda vez que el cántabro no perdona al coreógrafo que, a su juicio, se posicionara en la separación, quedándose del lado de la influencer.

¿Qué ha pasado? Que Miguel Torres, pareja de Echevarría y, muy pronto, padre del segundo bebé de la actriz de Velvet o Gran reserva, poco después de esta polémica ha querido estar al lado de Poty y ha disfrutado de una mañana de complicidad y buenas migas.

Parece una forma del exfutbolista de Real Madrid o Málaga de decirle al cantante cántabro de éxitos como El aire que me das o No debió pasar de que ahora es él quien está en ese puesto, según han querido ver muchos usuarios y algunos medios una especie de zasca.

No solo es que sean vecinos y Miguel y Paula compartan multitud de planes y noches con el coreógrafo de Torrelavega y su esposa, Isabel Navarro, sino que entre ellos dos se ha formado una conexión especial que les hace salir juntos de excursión con la bicicleta por la montaña.

Miguel Torres graba a Poty en bicicleta. Instagram

"Es ver un río y querer cruzarlo siempre. Qué tío más grande", escribía el exlateral izquierdo de 34 años y actual comentarista de El Chiringuito de Jugones en una serie de stories en las que se ve cómo ambos pasan con la bici a través de un pequeño riachuelo.

En un primer momento, y entre los "¡Hostia, hostia, hostia!" de Torres, Poty cruza a duras penas el río advirtiendo que apenas se ha mojado y que no se preocupase. En el siguiente vídeo, sin embargo, es Torres quien cruza y Poty quien graba desde la otra orilla, sorprendiéndose por el buen hacer de su amigo. "Con ese maillot, no me extraña", llega a decir.