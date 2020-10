El Ayuntamiento y el Museo Universidad de Navarra crean 'Un día de Arte para Pamplona'

Entre las obras que podrán visitar las personas que acudan al museo se encuentra 'Kyber pass, Self portrait as an oriental (after Rembrandt)', una fotografía en papel Medium Digital Print del artista Vik Muniz perteneciente a la colección de arte contemporáneo del Ayuntamiento de Pamplona, y que ha sido cedida para la muestra. Esta obra fue adquirida por el Consistorio durante la Feria ARCO 2005 en la Galería Elba Benítez de Madrid. La tasación realizada por el seguro de la exposición, ha cuantificado su revalorización en un 80%, lo que refleja el interés que suscita este artista en la actualidad.

La obra cedida por el Ayuntamiento de Pamplona forma parte de la exposición del brasileño Vik Muniz, un artista comprometido con los temas sociales y mediambientales, que juega con la realidad y reinterpreta obras icónicas e imágenes cotidianas. La muestra, que recoge una selección de 25 años de trabajo del artista ha sido organizada entre la Foundation for the Exhibition of Photography y el High Museum of Art de Atlanta en asociación con el Museo de la Universidad de Navarra, y ha sido posible gracias al apoyo de la mecenas Gabriela Willson. La del Museo será su única parada europea en su itinerancia internacional.

La reserva de invitaciones para disfrutar de 'Un día de Arte en Pamplona' se realizará a través de la web del Museo Universidad de Navarra