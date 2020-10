9d'Oct.- Els ministres Ábalos i Uribes assistiran a l'acte institucional del Dia de la Comunitat Valenciana

Els dos membres valencians de l'Executiu central acudiran a l'acte programat a partir de les 10.30 hores en el Palau de la Generalitat. Allí s'entregaran els reconeixements que atorga el Govern autonòmic amb motiu del 9 d'Octubre.

En aquesta ocasió, l'Alta Distinció de la Generalitat ha recaigut en el "poble valencià" per la seua actitud de responsabilitat davant la Covid-19; la Distinció serà per a 13 col·lectius que han tingut un paper destacat en la pandèmia; el Premi dels Lletres ha anat a parar al poeta Marc Granell i el Joan Lluís Vives en el vicepresident de la CE des de 2014, Frans Timmermans, pel seu compromís amb el canvi climàtic.

Entre els convidats que estaran demà en l'acte, a més de les autoritats valencianes, figura també el president del PP, Pablo Casado, informen, per la seua banda, des del PP. Aquest serà la segona vegada que el líder dels 'populars' acudisca a aquest acte des del seu nomenament al juliol de 2018 com a màxim responsable del partit. No va estar en la celebració del 9 d'Octubre d'eixe any però sí va acudir a la del 2019.