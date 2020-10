Cultura.- La Mostra de València reflexiona sobre el conflicte basc

El 3 de maig del 2018, la banda armada més longeva d'Espanya anunciava la seua dissolució. Quedaven arrere sis dècades de lluita per la independència d'Euskal Herria amb la violència com a sistema. "És un bon moment per a reflexionar sobre com s'ha aproximat l'audiovisual a un tema que abasta ja més de 40 títols entre el documental, la ficció i la sèrie televisiva", comenta Eduardo Guillot, responsable de programació del festival.

La Mostra ofereix així una filmografia tan àmplia i variada que "posa de manifest el grau de maduresa aconseguit per la societat espanyola". Un cicle que va de la recreació de l'assassinat de Carrero Blanco, recreat en 'Operación Ogro' (Gillo Pontecorvo, 1979), fins a la proposta tragicómica de 'Negociador' (Borja Cobeaga, 2015) amb Ramón Barea en la pell d'un polític basc que exerceix d'interlocutor del Govern en les trobades amb la banda terrorista ETA, passant per l'esgarraora història d'amor entre un terrorista i una drogoaddicta en 'Días contados' (Imanol Uribe, 1994).