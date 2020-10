Segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU), els servicis sanitaris han rebut un avís sobre les 3.40 hores que els alertava de l'incident.

Pel que sembla, la víctima havia tingut prèviament un accident amb el seu cotxe i circulava caminant per la via quan va ser atropellat per un vehicle.

Fins al lloc indicat s'ha desplaçat una unitat del SAMU, l'equip mèdic del qual solament ha pogut confirmar la defunció de l'home, de 50 anys.