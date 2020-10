Les visions d'Espanya de Sorolla salten del llenç al plat

El cuiner valencià Jorge de Andrés (Vertical) ha elaborat un nou menú inspirat en les 14 obres que Joaquín Sorolla va pintar per a la Hispanic Society of America i que dedica a la particular “visió d'Espanya” que el considerat mestre de la llum va reflectir en eixes peces costumistes.

La idea s'ha plasmat en un nou menú titulat ‘Visiones y sabores de España’ que se servirà en Vertical a partir del dia 15 d'octubre i durant, almenys, un any, però que també viatjarà a congressos i altres esdeveniments gastronòmics de tot el món i en el qual també col·laboraran altres cuiners convidats.

La iniciativa va ser presentada aquest dimceres pel propi cuiner, Jorge de Andrés, i pel president de la Fundació Bancaixa, Rafael Alcón, ja que aquesta entitat ha impulsat la difusió de l'obra de Sorolla i col·labora en el projecte.

El menú està compost per 14 plats, un per cada panell dels pintats per Sorolla entre 1911 i 1919 que actualment decoren la Hispanic Society a Nova York, i que seran servits en una vaixella confeccionada per la dissenyadora Laura Maldonado ex profeso.

Així, els olis sobre Extremadura, Elx, Galícia i Ayamonte han inspirat quatre aperitius amb pernil ibèric, dàtils, marisc i tonyina d'almadrava; el plat corresponent al panell de Navarra serà de verdura de temporada, el de Guipúscoa un calamar; el valencià un arròs; els natzarens de Sevilla han inspirat un potatge de vigília; el port de Barcelona s'assaborirà a través d'uns rogers amb romesco i l'escena taurina a través d'un plat vegetarià: moniato rostit, bolets i tòfona.

L'escena aragonesa, una jota, es transforma en aquesta ocasió en una peça de corder (que se servirà en un plat amb forma de castanyola). “Hem descobert a un Sorolla gurmet, bevedor de vi i fumador d'havans. Supose que en l'actualitat podria ser considerat un foodie”, afirma de Andrés.