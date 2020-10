Susanna Griso tacha de "sexista" a 'MyHyV': "Hablamos de tronistas"

Durante el espacio del consultorio sexual que ofrece Espejo público, Susanna Griso hizo alusión a un programa de otra cadena, Mujeres y Hombres y Viceversa, para hablar de los comportamientos de los jóvenes.

Durante la charla, la presentadora contó con la sexóloga Lorena Berdún, que dio su punto de vista.

"No existe una buena educación sexual en la gente joven", analizó Berdún, para pasar luego al tema de los programas de televisión. "En televisión hay programas en los que gente convive en una casa o hay programas en los que se conocen parejas... y eso, aunque esos niños no vayan a acceder a ese programa concreto, porque muchos padres dirán 'bueno, mis hijos no ven eso'... pero cuando le das un móvil, tienes acceso a memes, tienes vídeos, tienes resúmenes... ellos se enfrentan a eso, lo ven y dicen: 'ostras, pues así es como se relaciona una pareja".

Entonces, Griso dio su punto de vista haciendo alusión a Mujeres y hombres y viceversa, el programa de citas que actualmente presenta Jesús Vázquez en Cuatro, al decir el nombre por el que se le conoce a los que allí acuden para encontrar el amor.

"Y aparte de ser sexistas, que por supuesto lo son, cómo se relacionan emocionalmente"

"Hablamos de comportamientos muy sexistas, para dejarlo claro. De tronistas, de chicas eligiendo a un chico, de chicos eligiendo a una chica...", señaló Griso.

"Y aparte de ser sexistas, que por supuesto lo son, cómo se relacionan emocionalmente. Cómo se hablan, si hay respeto, cariño... en estos sitios que hay convivencia ¿vemos amor? ¿vemos gente que convive en armonía? No", remataba la sexóloga.