Iglesias ve "imposible" que el Supremo le impute por los delitos que señala el juez del caso Dina: "Sabemos qué va a decir"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha hablado sobre su posible imputación en el caso Dina por parte del Tribunal Supremo. El líder de Unidas Podemos cree que "es absolutamente imposible" que el juez le impute, porque además "sería inconcebible que en una democracia europea ocurriera algo así".

Estas declaraciones vienen tras la decisión de Manuel García Castellón, el juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Dina, de solicitar el miércoles al Tribunal Supremo que investigue, debido a que es aforado, al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por cometer presuntamente los delitos de daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa. En la exposición que eleva al Supremo, el juez se muestra convencido de que Iglesias “usó de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral”.

En una entrevista concedida a la cadena catalana RAC 1, Iglesias se ha mostrado tranquilo ante lo que pueda pasar, aunque lamenta que esto vaya a provocar "3 o 4 semanas de ruido mediático". Sin embargo, no tiene ninguna duda de que no va a ser imputado: “Ni como hipótesis concebimos la imputación. Todo el mundo sabe que dirá el Supremo. Todos lo sabemos. En este país no han imputado ni condenado a nadie solo por sus ideas".

Además, cree que es una maniobra más de la derecha para tratar de tumbar el ejecutivo. "Utilizan todo tipo de medios, legales e ilegales, legítimos o ilegítimos para hacer caer este gobierno. Especialmente, "el PP sabe que democráticamente no puede acabar con el Gobierno y juega todas las cartas y es enormemente peligroso", explica.

Por otro lado, Iglesias cree que es llamativo el hecho de que se anunciara la petición de su imputación el mismo día de la presentación de Pedro Sánchez del plan de recuperación de España tras la Covid, y en el mismo momento en que Pablo Casado está reunido con los exministros de justicia del PP.

Respecto a si se plantea presentar la dimisión, el vicepresidente ha señalado que no tiene ninguna intención de hacerlo, ya que confía en que no será imputado: "Ante la presión respondemos haciendo las cosas mejor, teniendo claro que vamos a seguir y que queda gobierno de coalición para rato".

Respecto a la presión a la que está sometido por las personas que rodean diariamente su casa ha declarado: "Todos somos seres humanos, las cosas afectan, la presencia de ultraderechistas en mi casa todos los días no tiene precedentes. Jamás ha ocurrido que el miembro de un gobierno tenga cuatro o cinco meses seguidos presencia de ultraderechistas en su domicilio particular".

Tras ser preguntado por la monarquía y un posible referéndum para una república, el vicepresidente del Gobierno ha declarado que "ahora mismo no hay una correlación parlamentaria que permita eso, pero a nivel social y de una manera más rápida se está instalado un enorme consenso ante esto".

En este sentido, Iglesias se ha mostrado convencido de que "los votantes del PSOE pedirán al partido que deje de ser monárquico", y opina que "tarde o temprano el Estado español será una república solidaria y plurinacional". Sin embargo, ha reconocido que mantiene "una imagen del rey en su despacho, porque es el jefe del estado y respeta las instituciones". De la misma forma, espera que "se haga lo mismo si se instaura una república".