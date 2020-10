Pablo, tras ver a Mayka besar a Óscar en 'La isla de las tentaciones': "Tengo un nudo que no me ni deja hablar"

A diferencia de la anterior edición, en la nueva entrega de La isla de las tentaciones, todos los participantes tienen sus momentos de protagonismo, y la mayoría de ellos se muestran dispuestos a ponerse a prueba hasta el final. Una de las que más interés había mostrado por un tentador es Mayka.

Y es que, desde que la murciana cambiara su cita con Matías por una con Óscar, no ha dejado de acercarse a él. Si en la anterior hoguera, a su pareja, Pablo, le enseñaron las imágenes de las primeras conversaciones entre su novia y Óscar y ya mostró gestos de desconfianza, en la última ha quedado claro que no iba desencaminado.

En los vídeos pudo ver cómo Mayka pasaba los días muy acaramelada con Óscar hasta que, en la piscina, se besaron. Pero no se trata solo de eso, pues también tuvo que escuchar un montón de comentarios que daban a entender que su novia se había olvidado de él.

"No la reconozco. Ella nunca dejaría que nadie se le acercara tanto, le está diciendo cosas que a mi no me dice, como que confía en él, y eso me duele. Estoy pasando un rato malo, no pensé que fuese a estar tan lanzada con él", comenzó Pablo.

Los vídeos ilustraban a una Mayka que le decía a Óscar cosas como "te juro que no se va a quedar aquí la cosa", "a mí me gustas tú" o "quiero abrazarte y no soltarte nunca".

"Tengo un nudo que no me deja hablar. Me lo esperaba difícil, pero esto ya... en cuatro días se ha olvidado de mí. Me duele y me da rabia que haya sido así de falsa. Me ha decepcionado mucho, y su palabra para mí no vale nada. Estoy orgulloso de que haya sido ella la que haya dado el paso, por los celos que tenía", dijo con amargura Pablo.

Esa misma noche, hizo lo que la audiencia esperaba: cogió a Rosito, el osito de peluche viral de Mayka, y lo estampó contra la pared de su habitación. Y si de por sí no atravesaba su mejor momento, al día siguiente se quedó sin su cita con Lía ante un Alessandro que, en cuanto se incorporó al programa, le robó la cita.