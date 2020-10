Golpe a la venta de cocaína y heroína en el Raval de Barcelona con 61 detenidos

"Hemos escuchado un helicóptero y visto que bajaba la policía con metralleta y nos hemos preocupado", cuenta Ángel Cordero, portavoz de la asociación Acció Raval. Habla de una operación contra el narcotráfico llevada a cabo este miércoles en este barrio de Barcelona que a primera hora de la mañana, cuando aún no había salido el sol, ha asustado a algunos vecinos, hasta que les han comunicado que se trataba de una macrorredada.

Y no ha sido para menos el sobresalto. Además del helicóptero, en el dispositivo han participado un dron y casi mil agentes de los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y la Guàrdia Urbana de Barcelona.

El objetivo: pisos y locales donde se almacenaba y vendía cocaína y heroína para su distribución en la vía pública, que habrían ocupado el espacio que dejó la desaparición de la mayoría de narcopisos de la zona y que se diferenciaban de estos porque en su interior no se consumía.

61 detenidos

Los cuerpos policiales cuentan que han desarticulado los tres principales entramados criminales que los controlaban, que han detenido a 61 personas y que han practicado una cuarentena de entradas y registros.

"Esto representa un punto de inflexión", afirma el jefe de la Urbana en Ciutat Vella, Carlos Oliva, que señala que se ha neutralizado a "gran parte" de las personas dedicadas a la venta de droga en la calle, lo que mejorará la calidad de vida de los vecinos.

Ellos, sin embargo, no lo tienen tan claro. "Esta ya es la tercera macrointervención y no vemos una estrategia que vaya más allá", apunta Cordero, que dice que estas operaciones "tranquilizan la zona un tiempo, por desgracia, breve". Por ello, apuesta por sancionar a los propietarios de pisos ocupados para el narcotráfico "que no actúan" y por expropiarlos y destinarlos a familias con pocos recursos económicos.

Ocho kilos de droga y 71.000 euros en efectivo

El representante vecinal afirma, no obstante, que "cualquier intervención policial es buena", y en la de este miércoles –que también se ha extendido a Cornellà de Llobregat, Badalona y El Prat– se han decomisado, según el balance policial, seis kilos y medio de heroína y cocaína, dos de anfetaminas, 350 plantas de marihuana –con un valor en el mercado negro de 550.000 euros– y 71.000 euros en efectivo.

Los 61 arrestados están denunciados por presunto tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Forman parte de tres entramados: uno de rumanos, uno de pakistaníes y otro de nigerianos.

El primero vendía droga en la vía pública, mientras que el pakistaní lo abastecía. La rama nigeriana empezó a proveer de drogas a los distintos grupos investigados al ver que el estado de alarma frenó su entrada en España a través de mulas.

Además del narcotráfico, los tres grupos podrían estar implicados en el tráfico de seres humanos, porque los agentes sospechan que podrían haber llevado a personas desde Pakistán y Rumanía con destino a Barcelona para obligarlas a vender bajo amenaza hacia ellas o sus familias, y también con agresiones físicas.

Operación Coliseo

La operación, denominada Coliseo, ha sido la continuación de otra de junio de 2019 en Ciutat Vella, llamada Suricat y que acabó con 53 detenidos. Entre ellos había lateros que se habían especializado en vender drogas en la calle en el Raval, para lo que habían aprovechado el vacío tras la operación Bacart de octubre de 2018 contra los narcopisos .

Ahora solo quedan tres en el barrio, según Oliva, tras desmantelarse a lo largo de este año 47 puntos de venta de sustancias estupefacientes en Ciutat Vella. Durante el estado de alarma se desactivaron 19, 17 de ellos en el Raval, de los que nueve eran narcopisos.

La investigación relativa al dispositivo está bajo secreto de sumario y sigue abierta.