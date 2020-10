Sofía Suescun rompe a llorar antes de dejar 'Sola' por una bronca con su madre, Maite Galdeano

Sofía Suescun protagonizó una agridulce despedida de Sola. Y es que la navarra, que tuvo que abandonar el realitypara ser sustituida por el Maestro Joao, vivió una bronca con su madre,Maite Galdeano, por su enemistad con Kiko Jiménez, quien después llamó a la joven para levantarle el ánimo.

La colaboradora de Ya es mediodía estaba respondiendo los mensajes de la audiencia cuando su madre se puso en contacto con ella. "Nena, ¿tú te crees que es normal que ese cerdo del Jiménez me ponga a mí verde? Me están diciendo los sofistas que me está poniendo verde, a caer de un burro", fueron sus primeras palabras al otro lado del teléfono.

Suescun trató de calmar a la exconcursante de La casa fuerte, pero no tuvo éxito, por lo que rompió a llorar a causa del disgusto, tal y como captaron las cámaras colocadas en el 'pisito' del aparcamiento de Mediaset.

Anoche Sofía se derrumbó tras hablar con su madre ¿Lo viste? #Sola6Ohttps://t.co/LH2bB3K8mZ — Solo (@SolaSoloReality) October 6, 2020

Sin embargo, su pareja no tardó en hacerle una llamada. "No te pongas así que no merece la pena. Yo también hay cosas que no entiendo de tu madre, no tienen ninguna lógica. Así que no sufras", le dijo, a lo que la joven contestó: "La voy a quitar Instagram y todo".

Tras la conversación, la exautobusera volvió a llamar. "No te pongas tan celosa, no quieras todo el rato acaparar todo. Yo quiero estar con todos", le pidió Suescun, esta vez más calmada. "Cuando sales de un sitio me gusta que vengas con la mamá", le contestó Galdeano, con la que, finalmente, hizo las paces.