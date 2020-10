Italia obligará ahora a llevar mascarilla siempre, incluso al aire libre, y alarga el estado de emergencia hasta febrero

Llevar mascarilla siempre, incluso al aire libre, será de obligatorio cumplimiento en toda Italia. Así lo ha aprobado el Consejo de Ministros, este miércoles, en un decreto que, además, ha alargado el estado de emergencia al 31 de enero de 2021.

La decisión, según el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se debe a un reciente aumento del número de contagios por coronavirus, que en los últimos días ha sido de 2.600 de media y que este miércoles ha alcanzado los casi 3.700, el peor dato desde mediados de abril, que se suma a un total de 333.940 contagiados y 36.061 fallecidos, desde el inicio de la pandemia.

De esta forma, el decreto será publicado el próximo jueves en la gaceta oficial y entrará instantáneamente en vigor. Comenzando, así, a prorrogarse las actuales normas de prevención de contagios, que estaban en vigencia hasta el 15 de octubre, e incluye esta novedad respecto a las mascarillas.

La mascarilla será obligatoria "en todos los lugares al aire libre, excepto en los casos en que, por las características de los espacios o las circunstancias, se garantice la condición de aislamiento de personas que no conviven", ha aclarado el Ministerio de Sanidad italiano. E, incluso, Conte ha añadido que, aunque el Estado no interviene en la vida privada de la gente cuando está en sus casas, sí recomienda que lleven la mascarilla cuando, en las mismas, haya reuniones con familiares que no conviven bajo el mismo techo.

Así, bajo multas de hasta 1.000 euros, todo el país acatará las mismas restricciones que ya se aplicaban en regiones como Lacio, cuya capital es Roma, Campania, Basilicata y Calabria. Eso sí, cumpliendo con las excepciones de los niños de hasta 6 años, las personas con patologías o discapacidades incompatibles con el uso de las mascarillas o durante la realización de actividades deportivas.