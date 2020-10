Díez de Revenga valora un debate "enriquecedor" sobre inundaciones que ha permitido incorporar medidas "constructivas"

Asimismo, ha asegurado que el compromiso del Gobierno de Fernando López Miras a este respecto es "absoluto" y ha señalado que no tiene "ningún empacho" en liderar las soluciones. "Nuestros pasos van a seguir siendo firmes y no vamos a parar hasta no reducir el riesgo de inundación a su mínima expresión", y ha deseado que "ojalá contáramos con una décima parte del compromiso del Gobierno central".

El viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Alfonso Martínez Baños, ha indicado que las ayudas de Europa para cubrir los gastos de la DANA de 2019 son gestionados directamente por el Gobierno central. "Decir que López Miras ha ido a gestionar las ayudas a Europa es un tanto ridículo porque allí ni siquiera lo conocen", ha dicho.

Martínez Baños ha explicado que los 57 millones procedentes de la Unión Europea se ha repartido de forma proporcional entre las comunidades y ayuntamientos que solicitaron las ayudas, con arreglo al criterio del 21 por ciento.

"Diga lo que diga el PP, y establezca los agravios comparativos que establezca, se ha recibido el 21 por ciento de los que se había solicitado", con lo que si a la Región se han destinado 2,2 millones "es porque no había pedido más, no por otra razón", ha agregado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan José Liarte, ha apostado por estudiar la propuesta. "Si todos juntos decidimos que un proyecto de ese tipo, con la posibilidad de disfrutar de lo que sería uno de los humedales más grandes de Europa, tendría el potencial de convertirse en una joya ecológica sin parangón", ha asegurado.

"Si decidiéramos entre todos que eso es lo que conviene a la Región de Murcia, tendríamos que hacerlo después del estudio", explica Liarte. Posteriormente, cree que tocaría "pelearnos y decidir de quien son las competencias de las administraciones que tienen que intervenir".

Finalmente, ha lamentado que "una y otra vez tropezamos con ese lío terrible que tenemos de las competencias, que dimana de un modelo de organización territorial del Estado que tiene fallos y que impide cosas como, por ejemplo, resolver el problema de las inundaciones en Los Alcázares".

La portavoz de Podemos, María Marín, ha reprochado a los dirigentes del Gobierno regional que "no vean" la conexión existente entre las "tremendas ilegalidades" que se cometen, a su juicio, en materia de ordenación del territorio, y las inundaciones.

"Se está incumplimiento flagrantemente la Ley de Protección del Mar Menor sin que ustedes hagan nada", ha comentado Marín en su intervención, tras lo que ha asegurado que "la única norma que impera en este momento en el campo es la ley de la selva".

La parlamentaria ha indicado que en la Región "hay intereses muy fuertes que son los que se dictan a puerta cerrada las leyes que firman ustedes", en referencia a los miembros del Ejecutivo murciano de coalición.

Asimismo, ha reprochado el rechazo a la propuesta de la formación 'morada' para la creación de una mesa de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de incrementar la vigilancia en el campo de Cartagena.

El diputado de Ciudadanos, Francisco Álvarez, ha lamentado que el problema de las inundaciones es un problema "histórico" que se remonta siglos atrás. "No se pueden evitar, pero sí que se pueden prevenir para que sus consecuencias sean lo menos gravosas posibles". En cambio, ha señalado que, para eso, hace falta "voluntad de consenso".

"Porque las riadas no entienden ni de fronteras ni de ideologías políticas, sino de voluntad de trabajo y esfuerzo entre todos, para que todas las administraciones pongan todo el trabajo posible para que los murcianos no tengamos esas consecuencias", según Álvarez, a quien le consta que las negociaciones sobre las propuestas de resolución van bien y espera que se acabe la tarde con un acuerdo "de consenso y, a ser posible, de unanimidad".

El diputado del PP Juan Antonio Mata ha apuntado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lo adornen como lo adornen" los socialistas murcianos, "quiere marginarnos y nos deja sin inversiones para el medio ambiente".

Mata ha puesto de relieve que la financiación es "fundamental" para poder acometer las obras necesarias y, en este sentido, ha insistido en que si una región como la de Murcia no recibe una inversión "justa", quienes sufren el agravio son los ciudadanos.

El parlamentario ha acusado a Sánchez de "insolidario" y de "bloquear dinero" para recuperar el Mar Menor y "poder ayudar a quienes sufrieron las inundaciones", al tiempo que ha tildado de "ecocida" al Ejecutivo central porque, entre otras cosas, "tiene abandonada" la laguna salada.

Respecto al Plan de Vertido Cero, Mata ha comentado que no lo va a poner en marcha el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a quien ha acusado de ir en contra de la agricultura de la Región de Murcia.

DÍEZ DE REVENGA: "LOS DAÑOS SE ELEVAN A 573 MILLONES"

Al diputado socialista, Alfonso Martínez Baños, le ha advertido que "no están redactados los proyectos", sino que "está contratada la redacción del anteproyecto, que es el paso previo del previo del previo".

A este respecto, ha recordado al diputado socialista que los daños de las inundaciones en la Región no se elevaron a 32 millones, sino que "fueron más de 573 millones de euros públicos y privados, porque eso que usted dice son los gastos elegibles del decretillo que aprobó Pedro Sánchez y que puede financiar el Estado al 50%". De hecho, ha acusado a Martínez Baños de "tomarse a cachondeo" este tema.

"Señoría de Vox, ojalá ese consenso que reclama en las votaciones, porque entonces habremos conseguido aunar fuerzas en torno a un problema que no es del PP, sino de los habitantes. "Entonces, saldré de este debate muy satisfecho", según el consejero, quien ha alabado las propuestas lanzadas por Vox, y se ha comprometido a incorporar su propuesta sobre la reforestación.

Y a la diputada de Podemos, le ha afeado que "siempre suenan a una vocecilla tétrica, porque lo pintan todo gris y desagradable", pero la Región "es una comunidad mucho más maravillosa". Así, ha señalado que el debate "no es sobre el Mar Menor", sino que es "sobre la seguridad frente a inundaciones, es decir, el miedo que tienen los habitantes cada vez que llueve". Se pregunta "qué tiene eso que ver con la Sierra Minera".