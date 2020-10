El PSOE denuncia que 26 alumnos en cuarentena de Ávila no han recibido clases online

Los procuradores Soraya Blázquez y Miguel Hernández han registrado ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León una pregunta para su contestación oral en la Comisión de Educación tras conocerse que los alumnos de Mijares que estudian en el instituto de La Adrada no han recibido clase durante su periodo de cuarentena.

En concreto, se trata de los estudiantes de ESO, Bachillerato, Grados Medios y Grados Superiores que a diario se desplazan en autobús desde Mijares hasta el Instituto de Enseñanza Secundaria Sierra del Valle, de La Adrada, cumpliendo con las medidas de seguridad y protección establecidas por las autoridades sanitarias.

Según ha explicado Blázquez, que también es alcaldesa de Mijares, el pasado 22 de septiembre, nada más llegar al instituto, se comunicó a estos estudiantes que un compañero de autobús había dado positivo y que debían regresar a sus domicilios antes de entrar en clase y sin posibilidad de tomar el autobús, por lo que finalmente sus padres se encargaron de ir a recogerlos en vehículos particulares.

Hasta el día 28 de septiembre no se les comunicó el resultado de las pruebas PCR efectuadas, que dieron todas negativo, y no han podido incorporarse a clase hasta el viernes 2 de octubre, permaneciendo durante todo este tiempo en sus respectivas casas sin recibir clase, a diferencia del resto de compañeros que no son usuarios del autobús.