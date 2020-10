Las discotecas no podrán reabrir esta noche en Cataluña

Las discotecas y salas de baile de Cataluña no podrán abrir aún este miércoles por la noche porque los servicios jurídicos del Departamento de Salud están corrigiendo formalmente la resolución que debe publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Aunque el sector esperaba que la resolución entrara en vigor hoy, el DOGC no la ha publicado, según ha explicado el secretario general de Salud, Marc Ramentol, por un "procedimiento jurídico para pasar una corrección formal del documento".

Aunque algunos especialistas y médicos han expresado su contrariedad porque la apertura de locales de ocio nocturno significa incrementar el riesgo de contagios, sobre todo en locales cerrados, las autoridades sanitarias catalanas permitirán que las discotecas reabran hasta las tres de la madrugada, sin poder bailar y con estrictas normas de seguridad, y sí podrán programar actuaciones en directo.

Las autoridades catalanas consideran que con esta reapertura de discotecas y salas de baile se puede evitar la proliferación del botellón y fiestas ilegales, potenciando el ocio nocturno regulado con prevención ante el coronavirus.

La reapertura también responde a la presión ejercida por las patronales de ocio nocturno Fecasarm y Fecalón para reactivar un sector que ha sido de los más castigados por las medidas anti-COVID tras detectarse que muchos brotes se originaban en estos locales.

Ahora, se les impondrán medidas más restrictivas a la hora de abrir, como que cierren a las tres de la madrugada, no podrán utilizar las pistas de baile, que deberán estar ocupadas por mesas y sillas o solo sillas y el aforo del local no podrá sobrepasar el 50%, mientras que todo el público deberá usar mascarilla cuando no esté consumiendo.