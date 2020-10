Cvirus.- Desallotjades 135 persones en un local de València sense mascareta i sense respectar la distància de seguretat

Aquest cos de seguretat ha intervingut fins a en tres ocasions en els últims mesos en aquest local amb faltes molt greus pel que des de la Regidoria de Protecció Ciutadana se sol·licitarà a la Generalitat el tancament de l'establiment, ha informat el departament en un comunicat.

En aquesta última intervenció els agents van comprovar que en l'interior del local hi havia multitud de persones sense mascaretes i sense respectar les distàncies de seguretat, incomplint presumptament l'aforament permès segons les últimes indicacions de les autoritats sanitàries, així com intercanviant begudes i participant en jocs recreatius on no es respectaven les mesures.

L'edil de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha apel·lat de nou a la responsabilitat social per a frenar la segona ona del virus: "Estem observant massa exercicis d'irresponsabilitat ajustats a un únic pretext i objectiu, la ingesta alcohòlica. Hem de ser responsables, en primer lloc per nosaltres però també per la societat que ens envolta".

Per açò, el responsable de seguretat ha fet una crida als més joves perquè aquesta pandèmia "posa obstacles en el seu futur" i ha recordat que "el futur de molts milers de persones es veu afectat per actituds com la qual ha tingut lloc en el col·legi major Galileu Galilei, on milers de persones s'han quedat sense classe per l'actitud irresponsable d'unes desenes".

Així, Cano ha instat a "reflexionar a tota la societat perquè tampoc és només un tema dels joves". En l'anàlisi dels rebrots de la ciutat de València, ha apuntat, el tant per cent més elevat correspon a persones d'entre 30 i 40 anys. "És una qüestió de models de comportament, independentment de l'edat que es tinga, però no hem d'oblidar-nos d'enfocar el tema de la Covid des de diferents perspectives: tant des de part la sanitària, com des de la social i l'econòmica", ha resolt.