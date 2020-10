El incidente entre Ed Sheeran, James Blunt y Beatriz de York que empezó con una espada y terminó en el hospital

Si imaginarse una reunión entre Ed Sheeran, James Blunt y la princesa Beatriz ya resulta curioso, todavía lo es más si se añade un nuevo ingrediente: una espada ceremonial que le costó varios puntos en la cara al autor de Perfect.

El representante de Ed Sheeran, Stuart Camp, ha hablado por primera vez sobre el curioso incidente que el artista vivió en 2016 en casa de Beatriz de York. Lo ha contado a The Telegraph después de guardar silencio durante cuatro años.

Los rumores afirmaban que, a raíz de una broma del cantante James Blunt sobre su deseo de ser nombrado caballero, la royal decidió simular una ceremonia usando una espada que colgaba en una de las habitaciones de su vivienda.

De este modo, mientras el rostro de la Familia Real Británica devolvía a su lugar la espada tras el 'nombramiento', le habría cortado accidentalmente a Sheeran en la cara, dejándole así una herida por la que recibió varios puntos.

Pasado el tiempo, el mánager del artista ha recordado lo sucedido en una entrevista con el periódico británico: "Me puse en modo protector con aquel tema porque nunca lo hemos comentado públicamente. Ciertas personas dijeron: 'Oh, deberías mentir y decir que no fue ella y que fue otra persona'. Y yo dije: 'Bueno, no le vamos a decir nada a nadie. Así no estaré mintiendo".

Tras el sangriendo incidente, Sheeran tuvo que ser trasladado a la sala de urgencias del hospital de Epsom para tratarse la herida, que se produjo debajo de su ojo derecho.

La historia se filtró en el portal The Sun, que recogió las supuestas palabras que pronunció Beatriz de York imitando a su abuela, la reina Isabel II: "Levántese, Sir James". Tras la noticia, el propio Ed Sheeran tuvo que desmentir los hechos contando en Absolute Radio que, en realidad, le habían golpeado en la cara.