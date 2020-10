Música, ilustración, fotografía, artesanía y gastronomía en el nuevo ciclo de Rambleta y Cervezas Alhambra

Música, ilustración, fotografía, artesanía contemporánea y gastronomía, estarán presentes en la actividad de esta temporada, que vuelve a contar con el comisariado de reconocidos expertos y agentes del sector, como Rafa Cervera, Cristina Chumillas, Tania Castro, Ana Illueca, Tranquilo Música y Paula Pons.

'El arte se toca', la propuesta que rinde culto al vinilo, da este miércoles el pistoletazo de salida en Kaf Café, en el barrio de Benimaclet, al nuevo ciclo 2020-21. En este primer encuentro, conducido por el periodista Rafa Cervera, se contará con el músico y productor Remi Carreres para conversar sobre The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, el álbum que convirtió a David Bowie en una estrella y que marcó uno de los hitos del glam rock.

A lo largo del ciclo se llevarán a cabo otros tres encuentros de 'El arte se toca', donde, mientras se disfruta escuchando un disco emblemático, expertos nos guían por un recorrido transversal del contexto histórico, artístico y sociológico del mismo.

Ademaás, 'València se ilustra' vuelve para continuar apoyando a los ilustradores. Se llevarán a cabo tres muestras de cinco ilustradores en los distintos barrios de la ciudad y posteriormente se realizará una exposición final que los aglutinará a todos/as en Rambleta.

También 'Miradas Alhambra' continúa respaldando la fotografía y captando la esencia de nuestros barrios y su identidad. Fotógrafos emergentes se formarán a través de tres workshops impartidos por reconocidos profesionales, que se llevarán a cabo en distintos barrios de la ciudad. Cada taller concluirá con una muestra de fotografías seleccionadas, que posteriormente serán aglutinadas en una exposición final en Rambleta.

Con 'Creando despacio' se seguirá viajando por los gremios de artesanos de esta ciudad, y comprobando cómo talentosos jóvenes mantienen viva la esencia más artesanal de nuestros antiguos oficios a través de la creación actual. El primer encuentro lo protagonizará Maite Canet el 21 de octubre en Malafama, en el barrio de El Cabanyal.

El programa incluye asimismo los 'Momentos Alhambra', una experiencia única, íntima y personal para descubrir y entender el proceso de creación de los artistas. El primero, el 28 de octubre en Rambleta, lo protagonizará David Carabén, una de las figuras clave de la escena musical catalana.

Guitarra, voz y principal compositor de Mishima, regalará al público un repaso en formato íntimo por canciones que habitualmente no forman parte de su repertorio de directo: poemas de Joan Vinyoli musicados para la ocasión y adaptaciones al catalán de algunos de sus referentes (Georges Brassens, Serge Gainsbourg, Randy Newman, Neil Hannon).

La gastronomía también sigue presente con los encuentros de 'Cocineros con futuro', donde críticos y expertos gastronómicos degustarán la cocina a 'dos manos' de jóvenes promesas de los fogones, con quienes descubriremos los secretos de la nueva cocina.

CUATRO AÑOS DE "ALIANZA"

Los impulsores de esta agenda cultural destacan que "durante los cuatro años de esta alianza entre el centro cultural y Cervezas Alhambra, los locales nos han apoyado y ayudado en la labor de dar voz al talento creativo local".

Las actividades tendrán un precio "simbólico" de 3 euros que irán destinados a los locales donde se llevan a cabo las actividades para respaldarles en estas circunstancias tan adversas, concluyen.