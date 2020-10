Coronavirus.- Sanitat intervé una residència privada del Puig en detectar un rebrot

Així, personal de l'hospital de Sagunt, departament al qual pertany aquesta localitat, "ja s'ha ocupat de la situació". Per la seua banda, l'Ajuntament del Puig "ha oferit la seua ajuda en tot el que està en les nostres mans", segons han assenyalat les mateixes fonts. El Centre disposa de 124 places residencials i 16 places d'estada diürna, segons figura en la pàgina web de Saba.

"Volem donar tot l'ànim als residents i personal treballador de la residència, especialment a aquelles persones que pertanyen a la nostra localitat", han assenyalat des de l'Ajuntament.

No obstant açò, des del consistori es vol enviar "un missatge de tranquil·litat" a tots els veïns perquè "els incidents són prou escassos per a les persones afectades durant aquestes setmanes". Amb tot, han recalcat que "no es pot baixar la guàrdia, i cal seguir les mesures de seguretat i higiene establides per les administracions de salut".

Els casos confirmats per PCR en aquesta localitat de 8.630 habitants en els últims 14 dies ascendeixen a 11 i des de l'inici de la pandèmia a 51, segons l'última actualització de dades de la Conselleria de Sanitat