Velca, el proyecto que ha roto el récord nacional en levantar fondos con 'crowd equity': 750.000 en menos de 4 horas

Nadie advirtió a los emprendedores que se lanzaban al mercado a principios de 2020 que lo iban a tener más difícil que nunca. Y, pese a todo, sigue habiendo casos de éxito de contar, como el de la start-up española Velca. Una empresa que, nada más nacer, -el lanzamiento de su marca fue el 3 de febrero, aunque a España no llegó hasta marzo- tuvo que cerrar durante cuatro meses, como tantas otras, por las medidas impuestas ante la crisis sanitaria. Sin embargo, a principios de septiembre, conseguía levantar 750.000 euros en menos de cuatro horas, “un récord nacional en conseguir esa cantidad de dinero en tan poco tiempo”, explica su CEO y co-fundador, Emilio Froján Fernández. ¿Cómo lo ha hecho?

Marzo de 2020: un horizonte negro

Los negocios y las fronteras se cierran. Solo se puede salir a la calle para ir a trabajar, para necesidades básicas como hacer la compra, tirar la basura o pasear al perro. ¿Cómo puede despegar una start-up de transportes recién desembalada en esas circunstancias? No puede. “En marzo empezó la cuarentena y tuvimos que detener todas nuestras entregas, porque la DGT estaba cerrada. No abrieron hasta junio, así que hasta entonces no pudimos volver a matricular”, recuerda Froján.

Abril de 2020: la magia de un post en LinkedIn

No obstante, durante esos tres meses no se quedaron de brazos cruzados. Necesitaban poner en marcha el proyecto y para ello requerían inversores. Pero, ¿cómo conseguirlos? Todo comenzó con un post en LinkedIn publicado en abril. “Levantamos una primera ronda de financiación en la red social, en pleno confinamiento, y conseguimos que 120 inversores nos contactasen para invertir. Así que pensamos: si lo hacemos a lo grande, en una plataforma especializada, podemos conseguir algo muy gordo. Y tuvimos la suerte de que así fue”.

Septiembre de 2020: una apuesta “a lo grande”

Para hacerlo “a lo grande” lo que hizo el equipo ejecutivo de Velca fue apostar por democratizar el acceso a la inversión a través del sistema ‘crowd equity’, un modelo de financiación alternativa donde participan microinversores mediante una plataforma, que en su caso fue Crowd Cube. “De esta manera, gente de cualquier parte del mundo, a la que le guste mucho el proyecto, puede invertir en él”, explica el CEO de Velca. “En pocas palabras, lo que se hace es dividir la empresa en muchísimos trozos y vender participaciones muy baratas. Así, ha habido gente que ha invertido 10.000 y gente que ha invertido 10, hay inversores de Galicia y Madrid y también de Kenya y Nepal”, resume. “Nos dijeron que estábamos un poco locos, porque con la que está cayendo en España intentar levantar ese dinero en cuatro horas parecía demasiado, pero confiamos en que, al ser una plataforma internacional, podríamos recibir mucha inversión de fuera de España”, reconoce el CEO. ¿El resultado? El lanzamiento se hizo a las 10.00 de la mañana y en las primeras dos horas, a las 12.00, ya habían recaudado más de 600.000 euros. “Teníamos como tope 750.000, pero podrían haber seguido entrando ingresos. Hubo gente que se quedó fuera”, explica Froján.

Las razones del éxito

Según Froján, el éxito de esta estrategia se debe a una red de factores, de los cuales ha querido destacar tres principales: “El origen, porque todos venimos de la experiencia de trabajar en la mayor start-up europea de micromovilidad, Voi; el hecho de que hubiese inversores de referencia, porque si ya cuentas con muchos, eso genera confianza en otros que deciden invertir, porque dan por hecho que ya ha pasado por los análisis y filtros de los primeros; la historia de las personas que forman este equipo: gente humilde que ha tenido que pedir un préstamo para montar el negocio, han dejado sus trabajos, hemos vivido de ahorros o ido a vivir a casa de nuestros padres. Este relato de superación, de sacrificio, de darlo todo por la empresa creo que también juega un punto a favor”. Y prosigue: “Porque la tecnología se puede contratar, subcontratar… Pero los valores de un equipo son lo que más llama la atención a los inversores. Jóvenes emprendedores, comprometidos, que demuestren resiliencia, con sentido del sacrificio y orientados a la solución, que no se descompongan ante los retos del día a día”, razona el CEO de Velca.

Además, considera que este modelo de financiación funciona en su start-up porque está “muy conectada” a sus usuarios a través de las redes sociales. “Queremos que sean nuestros propios clientes quienes estén más interesados en invertir en nuestra marca”, argumenta. Y, también, en la dirección inversa: “Hemos hecho que muchos inversores nos conozcan y acaben comprándose una moto también”.

2021: un nuevo horizonte

“Queremos hacer otro ‘crowd equity’ en 2021 mucho más grande. Mucha gente que quiso invertir se ha quedado fuera, y queremos darles la posibilidad de tener participaciones de Velca”, asegura Froján.

Pero antes de que esta nueva ronda de inversión llegue, la compañía tiene otra noticia que dar: la llegada de una nueva integrante en su flota de vehículos eléctricos. “Lanzaremos una nueva moto a finales de este año: la Tramontana ‘S’, que es el modelo Tramontana equivalente a 125. Nos lo estaban demandando mucho”, concluye.