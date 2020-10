Almeida confía en que los madrileños no huirán "de forma despavorida" el puente del 12 de octubre

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha señalado este miércoles que los madrileños han demostrado en numerosas ocasiones su responsabilidad ha confiado en que "no huirán de forma despavorida ni masivamente" de la capital con motivo del puente del Día de la Hispanidad porque "son conscientes de la normativa que hay".

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación donde ha recordado que ya en Semana Santa hubo el mismo temor de que Madrid fuese una "ciudad fantasma", donde la Policía Municipal hizo controles en 182 puntos de salida y entrada de la ciudad.

El alcalde ha comentado que en dichos controles se paró a 400.000 vehículos y acabó con un porcentaje de multas "irrisorio", por lo que ha confiado en que los madrileños "asumirán la situación con la misma entereza y responsabilidad que lo han hecho estos meses".

A pesar de ello, insistió en que la situación en comparación con los meses de marzo, abril y mayo es distinta para Madrid, por lo que, desde la Policía Municipal, "no tenemos la misma capacidad operativa que con una ciudad confinada".

Esperando a la delegación

En este sentido, Almeida ha señalado que siguen esperando noticias de la Delegación de Gobierno para que les diga cuál es la coordinación que va a hacer con las 10 ciudades que están afectadas con las medidas, que afectan a 4,5 millones de personas, con una ciudad como Madrid que registra 10 millones de desplazamientos al día.

Por ello, ha expresado que estas "necesidades específicas, exigen esfuerzo de coordinación", al enjuiciar que "esto no es el sálvese quien pueda y que la Policía Municipal haga lo que pueda". A este respecto, ha añadido que sigue esperando ese dispositivo de coordinación y "que nos indique cuáles son los controles que va a hacer la Policía Nacional y la Guardia Civil en las entradas y salidas a la ciudad".

El alcalde ha insistido en que "es ocioso recordar que estamos en puertas de un puente", donde los madrileños no pueden salir de Madrid, pero que "va a ser necesario reforzar todos los controles que se tengan que hacer". Por tanto, ha reclamado al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, "que ponga fin al impasse que hay en estos momentos en relación con la asunción de responsabilidad". "Se lo pido desde la lealtad institucional, no tengo ningún ánimo de enfrentamiento".

En este sentido, Almeida ha reclamado a Franco "que coordine" porque "no puede ser que cada municipio actúe a su cuenta y riesgo". En este sentido, ha asegurado que la Policía Municipal de Madrid tiene estudiado el dispositivo que pondrá en marcha, pero ha lamentado que "no tenemos la misma capacidad operativa que teníamos durante los meses del confinamiento más duro" ya que "obviamente en aquel momento las labores de la Policía Municipal que no fueran el control se redujeron considerablemente".

"Con una ciudad en movimiento, en marcha, en la que todos los días hay actividad, la Policía Municipal de Madrid no puede destinar prácticamente en exclusiva sus recursos a estos controles", ha aseverado el regidor madrileño. Por ello, ha pedido "auxilio y colaboración" a la Delegación de Gobierno para que acabe con ese impasse "de no asumir sus responsabilidades".