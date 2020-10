Toys'R'Us continua amb la reconversió de botigues i reobri el primer espai de València

Toys'R'Us ha inaugurat el primer establiment a València, en l'Avinguda de l'Albufera de Sedaví, amb el seu nou concepte de botiga: espais inspirats en la il·lusió dels xiquets per a viure experiències de compra per mitjà del joc. L'obertura s'emmarca en l'estratègia de creixement a la Comunitat Valenciana, on compta amb quatre establiments a València, Alacant i Castelló i instaurarà de manera progressiva el seu nou concepte de marca.