La cita anual dels directius espanyols se celebrarà a València i apostarà per un "lideratge transformador"

Aquest fòrum pretén obrir un espai debat constructiu per a asseure les bases de la reactivació d'Espanya. Entre els assistents destaquen els presidents de Bankia i Fundació La Caixa, José Ignacio Goirigolzarri i Isidro Fainé -també president de CEDE-, després de la fusió anunciada fa unes setmanes. També estan convidats el rei Felip VI com a president d'honor de CEDE i la vicepresidenta econòmica del Govern, Nadia Calviño, encara que encara no han confirmat.

La "gran cita dels directius espanyols", presentada aquest dimecres en el Palau de la Generalitat Valenciana, combinarà els actes presencials i la retransmissió televisiva amb la col·laboració de la radiotelevisió pública autonòmica À Punt. Tindrà aforament limitat per la Conselleria de Sanitat.

Amb el lideratge i la transformació com a eixos, la trobada servirà per a reconéixer l'actitud dels directius en aquest temps de pandèmia i potenciar el paper empresarial per a la reactivació, a més de transmetre un missatge d'"esperança i optimisme". Els directius proposaran "solucions creatives, estables, sostenibles i valentes" per a donar una resposta conjunta a la crisi.