Coronavirus.- Dos positius en la presó de Picassent obliguen a posar 84 presos en quarantena

En aquests moments el centre penitenciari té registrats cinc casos -tres anteriors i dos recents que han obligat a engegar les mesures de quarantena-. A ells se suma un intern que ha ingressat recentment amb la PCR positiva, amb el que també està en aïllament sanitari, tal com estableix el protocol.

Els dos casos nous en la presó són una interna a la qual se li va practicar la prova del coronovirus per haver estat en contacte estret amb un positiu; i un home que en ser traslladat a l'hospital per a practicar-li una sèrie de proves, va donar positiu per Covid-19.

Aquests dos presos són asimptomàtics i, com a conseqüència del resultat de les proves, l'establiment penitenciari ha posat en quarantena 84 presos: la mitat del mòdul d'Infermeria i el mòdul íntegre de dones.

Des de l'Associació Tu Abandono Me Puede Matar han manifestat que l'àrea d'Infermeria és la més sensible a l'entrada de coronavirus perquè els interns que resideixen en ella presenten patologies que els poden fer més vulnerables.

I després dels contagis, han lamentat que els treballadors, una vegada més, "queden abandonats per la direcció i riscos laborals, ja que han sigut enviats als seus domicilis "no se sap si en quarantena o en qualitat de què, ja que se'ls ha dit que facen vida normal però que no vagen a treballar, i se'ls ha indicat que no està previst que se'ls faça prova a ells".

"De nou, els funcionaris de presons abandonats, en terra de ningú", ha lamentat l'associació, que ha exigit proves a tots els treballadors que han estat en qualsevol de les ales d'Infermeria durant aquests dies en què l'intern pot haver sigut contagiós. "La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries, la Direcció del centre i Riscos Laborals han de prendre ja mesures per a protegir la salut dels treballadors de presons", han reclamat.