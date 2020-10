Coronavirus.- Puig, sobre les Falles 2021: "La prioritat és la salut, però queda molt de temps"

"Cal conviure amb el coronavirus, no tenim una altra", ha sostingut en roda de premsa juntament amb l'alcalde de València, Joan Ribó, preguntats pel que va dir la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que celebrar Falles, Fogueres i altres festes populars valencianes serà "impossible" si no està llesta la vacuna.

Puig ha posat l'accent que ara com ara "clar que no és possible" celebrar les Falles com sempre, encara que ha rebutjat fer polèmica amb açò perquè "no cal fer cap tipus de cacofonia que no existeix", davant les crítiques a la negativa de la consellera.

En aquesta línia, ha subscrit la postura de l'alcalde que tot el que es faça al març estiga dins del marc de seguretat sanitària perquè és "la prioritat". "Per descomptat, estem fent actes com aquest amb congregacions de persones amb seguretat", ha recalcat en relació a una trobada de directius espanyols a València dins de dos setmanes.

L'alcalde de València ha subratllat que l'Ajuntament actuarà "igual que ha fet sempre: seguint de forma estricta les normes de la Conselleria de Sanitat". "No som la Comunitat de Madrid, per açò ací les coses estan anant bé", ha asseverat.

Ara bé, ha puntualitzat: "Entre que hagen Falles, que si no hi ha un miracle de sant Vicent és molt improbable, i que no hagen de cap manera, hi ha molts grisos".

Ribó ha promès així que mai s'eixiran de les normes sanitàries i ha rebutjat que hi haja contradiccions amb la Conselleria perquè "és una qüestió terminològica". Però "les normes de Sanitat les posa qui les posa: la consellera", ha afegit.