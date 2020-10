9 d'Oct.- Pablo Casado estarà aquest divendres en l'acte institucional del Dia de la Comunitat Valenciana

Aquest serà la segona vegada que Casado acudisca a aquest acte des del seu nomenament al juliol del 2018 com a màxim responsable del partit. No va estar en la celebració del 9 d'Octubre d'eixe any però sí va acudir a la del 2019 i farà el propi en aquesta ocasió.

En l'acte institucional s'entregarà, entre altres premis, l'Alta Distinció de la Generalitat al "poble valencià" per la seua actitud de responsabilitat davant la Covid-19.

La Distinció anirà, així mateix, a diversos col·lectius que s'han destacat especialment durant la crisi com el personal sanitari, dels centres de servicis socials, productors i distribuïdors de productes agroalimentaris, transportistes, servicis de neteja, de seguretat i emergències, personal de l'ensenyament i de les administracions públiques, investigadors i científics, professionals del sistema productiu, del sector cultural, dels mitjans de comunicació i entitats solidàries.