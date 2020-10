La Junta retomará los proyectos ya pactados con UCLM tras sus elecciones para no interferir en el proceso

"No queremos interferir en su proceso electoral que se ha ido postergando, que la mantiene en funciones o sin ellas", ha defendido el titular del Ejecutivo regional durante el Debate del Estado de la Región que desde este miércoles acoge el Parlamento autonómico, donde ha citado expresamente el proyecto del campus excepcional de Guadalajara.

García-Page, que ha verbalizado el compromiso de su Gobierno con la educación, tras asegurar que "el mayor enemigo es la ignorancia y sale carísima", ha asegurado que Castilla-La Mancha se convertirá en la región con menor grado de interinidad entre su profesorado, al tiempo que ha apuntado que "no se van a sustituir a docentes con ordenadores".

"Les ayudará mucho, pero no estamos en ese modelo. Aunque algunos creen que se ahorra mucho, nuestro modelo es el de una escuela social, el aula es una probeta de experimentación de la sociedad que queremos, por ello determinante seguir invirtiendo", ha insistido.

En este punto, y tras decir que el próximo año el 20 por ciento de las asignaturas se presentarán con base digital, ha recordado, tal y como ya avanzara este martes la consejera del ramo, Rosa Ana Rodríguez, que el 100 por cien de los centros educativos de la región tendrán fibra óptica.

De igual modo, antes de fin de año, ha proseguido el presidente, el Consejo de Gobierno aprobará una nueva inversión de 12 nuevas instalaciones educativas, que pasarán a ser 500 entre este curso y el que viene, en lo que respecta a arreglo y acondicionamiento. Estos menesteres, ha añadido, contarán con financiación europea.

EXTENDER EL MUSEO DEL PRADO A GUADALAJARA

En cuanto al ámbito de la cultura, luego de destacar que este colectivo "ha sufrido mucho con el virus y otras cosas, "aunque tendemos a no acordarnos", ha asegurado que las líneas de ayuda destinadas al pago de las actividades culturales, incluso aunque no se hayan celebrado, "han aliviado situación" de un sector, "que no es tan fuerte".

A renglón seguido, García-Page ha dicho estar en conversaciones con el Gobierno de España para favorecer la "extensión" del Museo del Prado a Guadalajara, en concreto al Palacio del Infantado.

De igual modo, ha recordado que el Ejecutivo regional trabaja para que los yacimientos de Libisosa, en Lezuza (Albacete), y el Cerro de las Cabezas, en Valdepeñas, se conviertan en parques arqueológicos, al tiempo que, en materia de deportes, ha comprometido ayuda y colaboración con clubes y asociaciones deportivas de deporte de base a fin de hacer un proyecto conjunto con fondos europeos, pues, ha finalizado añadiendo, la práctica deportiva es "clave para la salud, tanto como la alimentación o las vacunas".