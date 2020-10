Lara Álvarez habla por primera vez de su relación con el artista Adrián Torres

Lara Álvarez ha hablado por primera vez sobre su relación con el artista plástico Adrián Torres. La periodista, que ya fue fotografiada en agosto junto al gaditano, al que, además, muestra su amor públicamente con sus interacciones en las redes sociales, ha respondido este martes a las preguntas deChance.

"Al final es algo bonito que está pasando, ya lo habéis visto. Una imagen vale más que mil palabras, no hay mejor manera de mostrar las cosas que haciéndolas y viviéndolas y disfrutando", ha expresado la presentadora.

El rostro televisivo, de 34 años, no ha ocultado su ilusión. "Esa es mi manera más honesta de poder expresarte en qué momento estoy de mi vida", ha reconocido ante las cámaras.

Ver esta publicación en Instagram 🌌❤🌌🔃 Una publicación compartida por Adrián Torres (@adriantorres_art) el 8 de Sep de 2020 a las 6:15 PDT

Tras su ruptura con el modelo Andrés Velencoso, la de Gijón ha dado el paso de iniciar una nueva relación con el artista, con quien ya publicó imágenes de sus vacaciones en Instagram, a pesar de no aparecer juntos en ninguna de ellas. Asimismo, ambos se escribieron discretos mensajes repletos de corazones.

Lara Álvarez lanza su propio perfume

Lo cierto es que la presentadora atraviesa un momento de lo más dulce. Así lo confirmó en la presentación de su nuevo perfume, Wild Soul, "una fragancia femenina, fuerte pero sencilla que representa la libertad y el optimismo, la fuerza de las mujeres empoderadas, emprendedoras, y trabajadoras".

"Estoy en mi propia esencia, que es algo que ya hacía falta con 34 años. Así estoy tomándome la vida, nunca es tarde. En el momento en el que te reconoces y conectas contigo no hay marcha atrás. Llegas a un estado que dices de ahí no me muevo, solo va a más", zanjó.