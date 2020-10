Ana Rosa Quintana, indignada por la reapertura del ocio nocturno: "Todo esto es un caos"

Este miércoles, se ha aprobado la reapertura del ocio nocturno en Cataluña, pero sin poder usar la pista de baile para bailar. La noticia llega cuando varios municipios, en su mayoría en la Comunidad Madrid, apenas se adaptan al confinamiento perimetral que prohíbe los entrar y salir del municipio.

La decisión de volver a abrir discotecas y locales nocturnos ha descuadrado a la presentadoraAna Rosa Quintana que ha sido muy crítica con las diferencias en las restricciones entre una comunidad u otra. La conductora del programa ha puesto en duda los criterios del Ministerio de Sanidad para confinar los municipios.

"¿Por qué 500 por cada 100.000, por qué no 250 como, por ejemplo, en París?", ha preguntado la comunicadora al resto de colaboradores de la mesa de debate. Quintana ha expuesto la posibilidad de aplicar otro tipo de medidas: "¿Por qué no hacer medidas que sean todas ellas útiles?", ha añadido.

Ana Rosa ha pedido coherencia en las decisiones, ya que no entiende cómo cierran localidades y se reabren discotecas. "Me parece que se hace esto, pero ahora Barcelona está pensando abrir otra vez las discotecas, todo esto es un caos. Yo no digo que se tomen medidas más extremas, yo no lo sé, pero que sean más útiles", ha comentado la conductora del magazine matutino.

No obstante, la periodista ha confesado que "no debe ser fácil tomar este tipo de decisiones" y que es muy complicado gestionar correctamente la pandemia por coronavirus. El resto de colaboradores han criticado el cambio de opinión del Gobierno durante esta última semana y el confinamiento o no confinamiento por barrios en la localidad de Madrid.