PSOE critica "falta de transparencia" y califica "de dedazo" el nombramiento del gerente de Limasam

Así lo ha señalado durante una rueda de prensa en la que ha criticado que el alcalde, Francisco de la Torre, "ha elegido a dedo a este nuevo gestor en un proceso oscuro, sin transparencia, que además ha sido gestionado desde la sombra por una mayoría de cargos de confianza en el tribunal de selección".

Medina ha informado de que el tribunal de la mesa de valoración ha estado compuesto por siete personas, "de los cuales sólo dos son técnicos funcionarios de la casa y cinco son cargos de confianza, puestos a dedo por el PP".

También ha criticado que el alcalde y presidente del Consejo de Administración de Limasam "ha faltado a su palabra. Durante la aprobación de las bases para la convocatoria del nuevo gerente el pasado 21 de julio acordamos que toda la información se haría llegar a todos los consejeros de la empresa pública y esto no ha sido así".

Además, ha pedido conocer la valoración de los perfiles de estos candidatos. "Queremos saber exactamente por qué unos se han quedado y otros sí que han pasado el corte", ha añadido, señalando que es "una práctica que no se hizo así en el caso de la selección de los candidatos para el puesto de gerente de Emasa, donde sí que tuvimos toda la información y se escuchó nuestra valoración. No entendemos por qué en este caso hay tanta opacidad".

De igual modo, ha continuado, "los consejeros no hemos estado presentes en las entrevistas a los candidatos. Sí que han estado presente en ellas el consejero de Ciudadanos, Alejandro Carballo, que no es concejal sino técnico del grupo; la edil Teresa Porras y el propio alcalde. Pero a los consejeros del resto de grupos políticos no se nos ha permitido estar presentes en estas entrevistas".

"Con su actitud, el alcalde está poniendo en cuestión la imparcialidad de estos técnicos nombrados a dedo por él mismo como cargos de confianza en este ayuntamiento, al no permitir que podamos conocer sus valoraciones", ha dicho.

Por otro lado, ha pedido al alcalde "que se suspenda la votación hasta la semana próxima, que nos faciliten toda la información de los candidatos para hacer nuestra propia valoración y poder votar con todas las de la ley".

En este punto, ha agregado que "sólo de esta forma podremos emitir nuestro voto, cuando se escuche nuestra valoración sobre los perfiles de los candidatos al puesto".

"Nosotros queremos el mejor candidato para una de las empresas más importantes de la ciudad, que tiene cerca de 1.600 trabajadores, que hemos luchado durante años para municipalizarla tras regalar millones de euros a las empresas privadas sin hacer ninguna inversión en maquinaria ni en mejoras para la plantilla".

Para Medina, "De la Torre ha dejado claro que su modus operandi es ocultar información a los concejales de la oposición, quienes tenemos la tarea de fiscalizar la acción de gobierno. Los concejales de la oposición somos especialmente críticos con que De la Torre haya engordado la factura de cargos de confianza, pasando de 56 a 84 en menos de un año. Al pago de las nóminas se destina algo más de cinco millones de euros anualmente".