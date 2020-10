Puig, sobre las Fallas 2021: "La prioridad es la salud, pero queda mucho tiempo"

"Hay que convivir con el coronavirus, no tenemos otra", ha sostenido en rueda de prensa junto al alcalde de València, Joan Ribó, preguntados por lo que dijo la consellera de Sanidad, Ana Barceló, de que celebrar Fallas, Fogueres y otras fiestas populares valencianas será "imposible" si no está lista la vacuna.

Puig ha hecho hincapié en que hoy por hoy "claro que no es posible" celebrar las fiestas josefinas como siempre, aunque ha rechazado hacer polémica con esto porque "no hay que hacer ningún tipo de cacofonía que no existe", ante las críticas a la negativa de la consellera.

En esta línea, ha suscrito la postura del alcalde de que todo lo que se haga en marzo esté dentro del marco de seguridad sanitaria porque es "la prioridad". "Por supuesto, estamos haciendo actos como este con congregaciones de personas con seguridad", ha recalcado en relación a un encuentro de directivos españoles en València dentro de dos semanas.

El alcalde de València ha subrayado que el Ayuntamiento actuará "igual que ha hecho siempre: siguiendo de forma estricta las normas de la Conselleria de Sanidad". "No somos la Comunidad de Madrid, por eso aquí las cosas están yendo bien", ha aseverado.

Ahora bien, ha puntualizado: "Entre que hayan Fallas, que si no hay un milagro de san Vicente es muy improbable, y que no hayan de ninguna manera, hay muchos grises".

Ribó ha prometido así que nunca se saldrán de las normas sanitarias y ha rechazado que haya contradicciones con la Conselleria porque "es una cuestión terminológica". Pero "las normas de Sanidad las pone quien las pone: la consellera", ha remachado.