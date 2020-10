Begoña Villacís ya tiene a punto los papeles de su divorcio con Antonio Suárez-Valdés

Después de 15 años de matrimonio, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se divorcia. Todo comenzó cuando, en junio, LOC hizo pública su separación del abogado Antonio Suárez-Valdés, y ahora por fin ya están dispuestos los papeles que ha de firmar para certificarlo.

Tal y como han confirmado a Vanitatis fuentes cercana a la política de Ciudadanos, que a comienzos de noviembre cumplirá 43 años, el divorcio está a un paso de hacerse efectivo, después de que fuese una amiga cercana por quien se filtrase la noticia.

La madrileña y su hasta ahora esposo, con quien ha tenido tres hijas (la última de ellas, Inés, nacida en mayo de 2019), no han superado la crisis matrimonial que se produjo entre ambos durante el confinamiento por culpa de la pandemia del coronavirus.

De hecho, se tomaron un tiempo de reflexión y vivieron la cuarentena por separado: la vicealcaldesa en la casa familiar (en el barrio de Chamberí) con sus hijas, mientras que el letrado en otra propiedad de la pareja. Sin embargo, el resultado de esos meses no ha sido sino que pronto ratificarán judicialmente el acuerdo provisional que registraron ante notario.

El divorcio es de mutuo acuerdo y no ha habido discrepancias ni en la cuestión económica ni en la custodia de las niñas (las otras son Paula y Jimena, de 14 y 13 años, respectivamente), que vivirán con la madre, pudiendo estar con su padre siempre que así lo deseen.

"Antes de que acabe octubre todo estará ratificado", han asegurado al citado medio, así como este se ha puesto en contacto con Antonio Suárez-Valdés, quien ha agradecido la llamada, pero ha insistido en que no tiene "nada que decir".

El comunicado

Ya en su momento, el abogado lanzó un comunicado, afirmando que no tenía nada que ver que cada uno tengo un carácter opuesto -dado que él es retraído y le gusta estar alejando de los medios-: "Me considero una persona muy seria que desde siempre he huido del faranduleo político como de la peste y que el único acto público al que he acompañado sistemáticamente a Begoña en los últimos años ha sido a la celebración de la patrona de la Guardia Civil. No es menos cierto que esto nunca ha sido un problema para nosotros. Soy sociable pero selectivo".

En su larga explicación, que muchos calificaron como un ajuste de cuentas con Villacís, admitía que sus "horas de calidad fuera del trabajo" prefería pasarlas con sus hijas, sus "amigos de verdad y haciendo deporte". "Nuestra relación es magnífica, como no puede ser de otra manera, ya que tenemos toda una vida por delante de cuidado común de nuestras hijas", continuaba.

Aunque en aquel escrito no descartaban "una segunda oportunidad", lo cierto es que la propia Villacís ya aclaró que se encontraba "bien y centrada" en sus hijas y su trabajo, aunque "un poco agobiada porque no me gusta ser protagonista por temas personales, pero es algo que hay que pasar. No hay que dar más vueltas".

También habló para Espejo Público. "Bueno, al final soy una mujer más en España, cualquiera que lo haya vivido o que tenga amigas que hayan pasado por esa situación sabe que son momentos que hay tirar para delante. Pero bueno, tengo mucho trabajo y mucho entretenimiento con mis hijas", le aseguró a Susanna Griso.

A pesar de que se rumoreó que el divorcio habría sido provocado por una relación extramarital de la vicealcaldesa con el periodista Rubén Amón, este mismo se encargó de desmentirlo -dándole el tiempo la razón-. "Begoña es muy amiga mía. Me sorprenden mucho las noticias que se están publicando. Versiones contradictorias y excluyentes. No compartimos la vida, como se está diciendo. Insisto, es una buena amiga", aclaró.