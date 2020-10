Los vaivenes del ministro Illa con los datos de contagios de Madrid: del "no dudé jamas"... a la "cierta discrepancia"

El ministro de Sanidad,Salvador Illa, no se ha mostrado claro en estos últimos días sobre la situación de la pandemia del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Illa ha realizado declaraciones diferentes desde este lunes en relación a las cifras de contagios, que en la actualidad el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso cifra en 598 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días mientras que el Gobierno de la nación afirma que el dato correcto sitúa los contagios en los 710. El alto cargo de Sanidad puso primero en duda los datos de Madrid, luego rectificó y dijo que nunca había dudado de las cifras y finalmente ha admitido abiertamente las discrepancias con los números que ofrecen desde Sol.

El pasado lunes el ministro se resistió a hablar en rueda de prensa de una mejoría pese a que los últimos datos de Madrid reflejaban una bajada de los contagios y señaló que "tienen algunas dudas sobre el retraso en las notificaciones y la incorporación de los test de antígenos".

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, cuando fue cuestionado por la fiabilidad de los datos de Madrid, que el lunes informó de una incidencia acumulada de 586 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 647 casos del viernes, atribuyó la la incidencia a un retraso en la contabilización debido al fin de semana.

Simón también explicó que otro elemento que favorece esa bajada son los test rápidos de antígenos que se empezaron a usar "hace 10-12 días". " Al no estar bien adaptado el sistema de vigilancia, no están llegando todos los resultados", zanjó.

Al día siguiente, este martes, Salvador Illa aseguró que no "ha puesto en duda jamás" las cifras de la Comunidad de Madrid sobre la pandemia de Covid-19 en las últimas semanas. "No he puesto en duda jamás los datos de ninguna comunidad autónoma. Ayer (por el lunes) me expresé diciendo que hay que tomar los datos de las CC AA con mucha precaución", afirmó en respuesta a una interpelación en el Senado de la diputada de Ciudadanos Lorena Roldán

Por último, este miércoles el ministro de Sanidad ha vuelto a reconocer "cierta discrepancia" con los responsables políticos de la Comunidad de Madrid y ha indicado que la incidencia acumulada en los últimos 14 días en la región se sitúa en 710 casos por 100.000 habitantes, en contraste con los 598,3 que defiende el Ejecutivo madrileño.