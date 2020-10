Page arranca "dolorido", evitando hablar de "herencia" del virus y augurando que cumplirá su programa electoral

Así ha arrancado el que es su cuarto Debate sobre el Estado de Castilla-La Mancha como presidente regional, cita que ha arrancado con una baja en el pleno, la del presidente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Alejandro Ruiz, quien no ha podido asistir por razones sanitarias.

"El que estemos doloridos no nos impide estar determinados a cumplir", ha avisado, asegurando que no va a hablar de la "herencia" del virus, dando por hecho que pese a él va a poder cumplir su plan de legislatura. Eso sí, "incorporando aquello a lo que nos obliga la situación sobrevenida" por la crisis sanitaria.

SE ACUERDA DE LOS FONDOS EUROPEOS

Emiliano García-Page ha reparado en que en el corto plazo el rescate de Europa llegará también a las arcas regionales.

El líder del Ejecutivo ha empezado pidiendo que en su discurso "se vea representada" toda la sociedad, ya que presentará iniciativas "de las que todo el mundo es destinatario". Así, ha pedido a "los que más están sufriendo" las consecuencias del coronavirus que "se sientan representados" por su discurso de este miércoles, dando cabida en este extremo a "colectivos de todo tipo, raza y condición".

"El gran objetivo es volver al camino que teníamos antes del virus. No digo que hagamos como si no lo hubiera habido. Pero el virus no nos va a ganar la batalla. No nos la puede ganar en el problema de fondo, y es que nos cambie lo que somos, que nos cambie nuestra actitud vital, nuestra trayectoria", ha agregado.

Según García-Page, "de todo se pueden sacar lecciones positivas para tomar decisiones a futuro", y con un contexto que "va a marcar a una generación entera", ahora toca "aprender de la experiencia", algo que en el caso de la clase política le genera "dudas".

La política es "gestión de sentimientos, de esperanzas y de la representatividad de un pueblo que siente y que padece", por lo que el debate de hoy "tiene que ir acompasado a lo que la gente espera" de sus políticos.

Pero en España "la política se termina entendiendo como la lucha de partidos". "Pero creo que los ciudadanos espera política, pero política en mayúsculas", ha avisado.

DESARROLLO DEL DEBATE

García-Page ponía así el balón en juego en una sesión en la que podrá intervenir sin límite de tiempo en el turno de mañana con un discurso que suele alargarse por más de dos horas.

Al cierre, y después de que el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, dé por suspendida la sesión, está prevista la intervención en sala de prensa de líderes de agentes sociales e institucionales -Paco de la Rosa, Ángel Nicolás, Milagros Tolón y Álvaro Gutiérrez, entre otros-, además de que los tres grupos parlamentarios darán una primera reacción al discurso del líder autonómico.

La sesión se retomará a las 16.30 horas con la intervención, por tiempo de 30 minutos, del presidente del Grupo Parlamentario Popular y líder de la oposición, Paco Núñez; que dejará el testigo a Carmen Picazo (Cs), que servirá para estrenar tanto su condición de portavoz parlamentaria como a su Grupo en un debate de este tipo.

La portavoz socialista, Isabel Abengózar, también asumirá la voz de su Grupo Parlamentario por primera vez en esta sesión. Todos los portavoces tendrán 30 minutos de tiempo, si bien la Mesa de las Cortes acordó la pasada semana ser "generosa" a la hora de hacer cumplir los tiempos.

García-Page podrá hacer uso de la palabra para contestar a los representantes de los grupos parlamentarios cuantas veces lo solicite, sin limitación de tiempo; y los portavoces políticos tendrán derecho después a un turno de intervención de 15 minutos cada uno en el mismo orden que en el anterior. García-Page cerrará el debate, de nuevo sin límite de tiempo.

REGISTRO DE PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Una vez cerrado el debate, los grupos dispondrán de 30 minutos para registrar cada uno hasta siete propuestas de resolución. Una hora después del registro, se reunirá la Mesa para calificar y admitir a trámite, en su caso, las propuestas presentadas.

Estas propuestas serán debatidas a partir de este jueves, una vez que la sesión se retome a las 10.00 horas. En esta ocasión, intervendrán los representantes de los grupos parlamentarios sucesivamente, de menor a mayor, durante cinco minutos estrictos para defender las propuestas por el orden en el que las hayan numerado.

Finalizadas las defensas de las propuestas, habrá un turno de intervención en el que los grupos, de menor a mayor, dispondrán de 15 minutos. García-Page podría intervenir si así lo solicita y sin límite de tiempo.

Por último, las propuestas de resolución serán sometidas a votación.