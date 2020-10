Un policia evita que una dona siga atropellada per un tren de rodalies a Xirivella

Els fets van ocórrer el divendres passat, sobre les cinc de la vesprada, en les proximitats de l'estació Alqueries d'aquesta localitat valenciana, informa la Prefectura Superior en un comunicat.

Els policies van ser comissionats per la Sala 091 perquè es dirigiren fins a aquest lloc, on es trobava una persona que necessitava ajuda. Una vegada allí, els agents van observar una dona a uns 300 metres de l'estació, tirada en les pedres confrontants a la via del tren.

Ràpidament, un dels policies es va acostar fins a ella caminant per les vies, mentre l'altre acostava el vehicle policial fins al lloc per la part de fora.

Just en eixe moment, un tren de rodalies que cobria la línia València-Bunyol es va aproximar cap a on es trobava la dona, activant els sistemes acústics i lluminosos per a evitar atropellar-la. No obstant açò, aquesta ciutadana, en comptes d'apartar-se, es va introduir en les pròpies vies del tren.

L'agent va intentar retirar-la, si bé aquesta es resistia agarrant-se al rail. Finalment, el policia va aconseguir amb un últim estiró traure-la d'allí, només pocs segons abans que el comboi passara.

Els dos policies van situar la dona en un lloc segur i van sol·licitar assistència sanitària, que la va atendre allí mateix per alguns corts. Posteriorment, va ser traslladada a un centre hospitalari per a una valoració més exhaustiva.