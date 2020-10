El Govern convoca la comissió bilateral davant discrepàncies sobre el decret que acobla la renda valenciana a l'IMV

Segons publica aquest dimecres el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), s'iniciaran així les negociacions per a resoldre les discrepàncies en relació amb els articles 10, 12, 34, 59, 72, 74 i 75 del Decret-llei i es designarà un grup de treball per a proposar la comissió bilateral la solució que procedisca.

Eixos articles fan referència a la renda complementària d'ingressos procedents del treball i de prestacions (article 10), els drets i obligacions de les persones destinatàries de la RVI (12) o la sol·licitud de la renda valenciana (34).

L'article 59 afig un nou article a la llei sobre la col·laboració amb l'Administració General de l'Estat que estableix que en el marc de la prestació estatal de l'IMV i d'acord a l'arreplegat en la disposició addicional quarta del Reial decret que ho regula, es procedirà, si escau, a la celebració d'un conveni de col·laboració on es contemplen les possibles fórmules de gestió de la prestació de l'IMV i de la RVI.

Aquest conveni "podrà establir els mecanismes per a la sol·licitud mitjançant un procés únic de les dos prestacions i els mecanismes d'inclusió social més adequats a través de la prestació professional d'inclusió social de la renda valenciana d'inclusió".

Els articles 72, 74 i 75 corresponen a disposicions que, entre altres qüestions, regulen la compensació de crèdits, indicant que "mitjançant conveni, podrà establir-se que els pagaments que puguen realitzar-se en concepte de RVI, que la persona titular o les persones que conformen la unitat de convivència amb posterioritat se li reconega el dret a l'IMV dins del termini transitori de retroactivitat s'entendran com a pagaments a compte realitzat per la Generalitat en concepte de bestreta de l'IMV a eixa unitat de convivència i per tant, l'Administració General d'Estat podrà procedir a la seua compensació".